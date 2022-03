După divorțul de Raluca Pastramă, Pepe și-a refăcut viața alături de Yasmine Ody, femeia care urmează să-l facă tată pentru a treia oară. Din căsnicia cu fosta soție, cântărețul are două fetițe, Maria și Rosa, pe care le iubește extrem de mult. Micuțele au acceptat-o imediat pe iubita tatălui în viața lor și se comportă ca o adevărată familie.

Recent, Pepe anunța pe scenă că va fi tată pentru a treia oară. Artistul a povestit în emisiunea lui Cristi Brancu cum au reacționat fetele sale când au aflat că iubita tatălui lor este însărcinată și vor avea un frățior.

„Sunt foarte fericite, dar nu vreau să fac acum un subiect din asta. Am zis o dată pe scenă, nu stau să… Adică cine se bucură și cine a trebuit să afle a aflat de la început. Și am spus-o la Berărie pentru că în sală se aflau fanii mei. Prietenii mei care au venit să mă vadă cântând. Au plătit un bilet și au susținut cariera mea și s-au bucurat că sunt pe scenă. Și atunci am luat-o din aproape în aproape. Am spus rudelor de sânge, prietenilor apropiați, familiei Pepe online. M-am bucurat că timp de o lună și jumătate nu a răsuflat vestea în presă. După care am spus-o public fanilor mei pentru că e normal!”, a declarat Pepe la emisiunea lui Cristi Brancu, relatează VIVA!.

„Dumnezeu le așază cum știe el mai bine”

Yasmine Ody este însărcinată în 5 luni și este în culmea fericirii. Prima dată artistul și-a anunțat familia și prietenii apropiați, apoi a împărtășit vestea cea mare cu fanii săi.

„Mă simt mândru și fericit! Dumnezeu le așază cum știe el mai bine. Suntem foarte fericiți! Cei din familia mea, prietenii mei adevărați, cei sinceri care nu dau ponturi presei. Că nu sunt prăduitori, că e normal, au știut. Am știut și eu cu cine să împart știrea. După care mi-am asumat și am vorbit cu cei din mediul online, cu familia Pepe online”, a mai spus Pepe în cadrul emisiunii de la Prima TV.

Raluca Pascu, fosta soție a cântărețului, este și ea însărcinată cu actualul iubit. Astfel că fetițele, Rosa și Maria, vor avea doi frățiori la o perioadă scurtă de timp. Micuțele sunt încântate și sunt bucuroase că vor avea noi parteneri de joacă.

