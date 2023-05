Reacția Ginei Matache după ce Răzvan Miheț, fostul ginere, ar fi apărut cu artista Sore la nunta lui Smiley: „Mi-e dragă fata aceea”

Sâmbătă, 27 mai, Smiley s-a căsătorit cu Gina Pistol. La eveniment au participat foarte multe vedete printre care Andreea Esca, Delia, Loredana Groza, Adelina Pestrițu, Mira, Lora, Adda, Răzvan Fodor, Cătălin Scărlătescu, Speak, dar și Sore.

Conform Cancan, cântăreața Sore ar fi fost însoțită la eveniment de Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache, sora Deliei și fiica Ginei Matache. Nici Răzvan și nici Sore nu au reacționat după zvonurile apărute în presă, cea care a reacționat a fost Gina Matache.

„Acum ce să-i facem, să-l castrăm? Nu am nicio problemă. Mie chiar mi-e dragă fata aceea. Nu mă pot băga eu în viața copiilor”, a spus cântăreața de muzică populară pentru Cancan. Ea mereu a avut o relație foarte bună cu Răzvan Miheț, fostul ginere, iar acum se înțelege și cu fiica Oana.

„Nepoțeii sunt bine, îi văd des. Lucrurile s-au liniștit.”, a mai spus Gina Matache, care are doi nepoți, rodul iubirii dintre Oana și Răzvan Miheț.

Oana Matache și Răzvan Miheț, divorț amiabil, la notar

Divorțul Oanei Matache de Răzvan Miheț a surprins, căci cei doi pozau mereu în familia perfectă. Totul până acum câteva luni, când sora Deliei s-a mutat cu copiii din casa în care locuia cu soțul. Ulterior, ea a fost surprinsă de paparazzi în compania unui bărbat misterios.

La scurt timp, Oana Matache a recunoscut despărțirea de Răzvan Miheț și a confirmat relația cu Radu Siffredi, noul ei partener care s-a mutat deja în noua ei casă, îi cunoaște deja și copiii. Referitor la relația cu Răzvan Miheț, Oana a declarat în repetate rânduri că în continuare se înțeleg foarte bine, mai ales că au doi copii împreună.

Și despărțirea lor a avut loc de comun acord, Oana Matache și Răzvan Miheț au divorțat oficial, la notar, și au custodie comună pentru cei doi copii ai lor, fetița Jessie și băiețelul Bogdan.

Gina Matache nu a fost de acord cu iubitul Oanei Matache

Inițial, Gina Matache l-a criticat în termeni duri pe Radu Siffredi, noul partener al Oanei. A sugerat că acesta nu e un model pentru nepoții ei, iar Oana Matache a răbufnit. Ea a susținut în mediul online că mama ei încă nu l-a cunoscut pe Radu, că nu știe cum e el, de fapt. Ulterior, mama și fiica s-au împăcat.

„Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, atât cât nici eu, nu am permite ca un personaj problematic să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei.

Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat, și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de hate general, dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nicio dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, spunea Oana Matache.

