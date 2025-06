Zilele trecute, Brigitte Pastramă a făcut mai multe declarații surprinzătoare în contextul despărțirii dintre Ioana și Ilie Năstase. Fosta soție a tenismenului a afirmat că nu crede că acesta ar fi fost agresiv în actuala sa căsnicie, sugerând că imaginea creată în jurul divorțului ar putea fi eronată.

Declarațiile lui Brigitte au stârnit reacții, iar Ioana Năstase a fost contactată de echipa Știrilor Antena Stars pentru a comenta poziția fostei partenere a lui Ilie Năstase. Cu multă eleganță, actuala soție a fostului mare sportiv a ales să nu intre în polemici.

„Nu vreau să comentez despre doamna Brigitte. În primul rând că nu o cunosc și ceea ce a declarat este părerea ei. Nu este treaba mea, adică nu. Dacă dânsa a declarat așa ceva, este părerea ei, eu nu pot să o contrazic (…) Nu vreau să implic pe nimeni în acest proces de divorț. Nu vreau să vorbesc, nu o cunosc, tot respectul pentru trecutul lui Ilie, chiar și pentru ea. Eu o respect foarte mult, tocmai de aceea nu vreau să comentez nimic și nu pentru că nu ar fi frumos din partea mea”, a declarat Ioana Năstase, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilie și Marius Niță.

În ciuda apariției unor imagini cu cei doi împreună la mare, Ioana a clarificat că se aflau în compania unor prieteni comuni și că nu este vorba despre o împăcare. Mai mult, a subliniat că, în ciuda relației încheiate, își dorește ca lucrurile să se încheie civilizat, dar decizia de a divorța rămâne fermă.

Ioana Simion a depus actele de divorț

Ioana Năstase a luat o decizie radicală: pe 19 iunie, a depus actele de divorț, punând capăt relației cu fostul mare tenismen Ilie Năstase. După ani de împăcări și despărțiri, soția sportivului spune că de data aceasta nu mai există cale de întoarcere.

În cadrul emisiunii „Un show păcătos”, Ioana Simion a vorbit deschis despre motivele care au determinat-o să pună capăt căsniciei. Ea a declarat că a îndurat „chinuri greu de imaginat” în relația cu fostul sportiv și că această decizie nu este una impulsivă, ci matură și bine cântărită. Mai mult, Ioana a mărturisit că nu este prima dată când face acest pas, dar de această dată e hotărâtă să nu mai privească înapoi.

„L-am mai făcut și în urmă cu câteva luni, la notar, că nu am vrut să se știe, am vrut să fie așa, mai discret un pic, doar că Ilie a refuzat să se prezinte. Acum, am hotărât, deoarece vreo 3-4 zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț”, a declarat Ioana Năstase la Un show păcătos.

