Bianca, sora Laurei Giurcanu, a povestit ce reacție a avut iubitul concurentei de la „Survivor România”, după ce au fost difuzate la PRO TV imagini cu aceasta și TJ Miles, singuri în apă. Andreei Tonciu i s-a părut acest moment unul deplasat și a spus că ea nu ar putea să stea singură cu un bărbat în apă, atât timp cât soțul o așteaptă acasă.

„Au fost toți în apă și au rămas la urmă doar ei. Prietenul Laurei știe cum este ea. Îi cunoaște pe Radu Itu și TJ Miles. Nu are nici cea mai mică problemă. Laura se înțelege mai bine cu băieții. E o fire băiețoasă”, a spus Bianca Giurcanu la PRO TV, în apărarea surorii sale, relatează VIVA!.

Bianca Giurcanu a fost contactată prin Skype în timp ce Andreea Tonciu vorbea despre sora ei. „Ce altceva poți să faci acolo decât să stai și să povestești?”, a întrebat retoric Bianca, sora Laurei Giurcanu de la „Survivor România”.

Sora Faimoasei consideră că Laura este bine din punct de vedere psihic. Bianca Giurcanu speră ca sora ei să nu se accidenteze. „Psihic mi se pare că este foarte bine. Sportiv, sper să nu se accidenteze. Sper să tragă din ce în ce mai mult de ea pe trasee”, a completat Bianca Giurcanu.

„Laura mi s-a părut o fată ok până într-un punct. Dacă vouă vi se pare normal, poate eu sunt învechită sau am luat-o razna la 31 de ani, dar nu cred, să ai un iubit și să pleci cu un bărbat în apă să stai 3 ore, după să mai pleci tot cu un bărbat în pădure, bine, am aproximat 3 ore. (…) Eu te întreb pe tine, (n.r. Cătălin Măruță) dacă Andra stătea în apă cu un bărbat și în pădure cu un bărbat 4 ore, tu acasă fiind, cum vedeai lucrurile? (…) Faza cea mai tare: iese domnișoara Laura din apă și eu, fiind femeie, i-am făcut o atenționare, chiloții ei o luaseră pe stânga și ea a spus vai, cum îți permiți să mă jignești? A fost o atenționare de la femeie la femeie, că e urât să apari la televizor nu știu cum”, a spus Andreea Tonciu.

Cine este Laura Giurcanu de la „Survivor România”

În vârstă de 24 de ani, Laura Giurcanu este fotomodel, influencer și vlogger. Pe Instagram, ea este urmărită de aproape un milion de persoane. Concurenta din echipa Faimoșilor a pozat în reviste de modă precum Vogue, Elle și Cosmopolitan.

„Survivor România” nu este primul show la care participă. Laura Giurcanu a intrat în atenția publicului în urmă cu 10 ani, mai exact la vârsta de 14 ani, atunci când a câștigat „Next Top Model by Cătălin Botezatu”. Înainte de a urca pe podium, ea a practicat timp de 7 ani atletismul.



