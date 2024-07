După un an de tăcere, Livia Eftimie a publicat o serie de clipuri video pe contul ei personal de Instagram, unde a povestit pentru prima dată despre mariajul cu Cătălin Bordea și divorțul lor din 2023. Și-a spus partea ei de adevăr, a susținut că ea mereu i-a fost alături comediantului, că s-a dedicat lui, căsniciei lor și carierei lor și, atunci când ea a avut probleme de sănătate, el nu i-a fost alături.

S-a și zvonit că Livia a început o relație cu Spike în timpul căsniciei cu Cătălin Bordea, însă ea spune că a fost prietenă cu acesta, după divorț s-au apropiat. Declarațiile ei au stârnit o multe de reacții acide, Nelu Cortea, cel mai bun prieten al lui Cătălin Bordea, o condamnă pe Livia: „Nu pot să te las să îți bați joc în continuare de un om care te-a iubit”, a scris el pe Facebook.

Cătălin Bordea: „Am niște prieteni foarte buni, care au fost prietenii noștri”

Nici Radu Bucălae, bun prieten cu Bordea, nu s-a abținut. „Suntem atât de mulți care putem să infirmăm tot ce spui tu încât nu știu la ce să răspund. (…) 2 ani am încercat să vă ajutăm (mai ales eu și Alexandra), Bordea a făcut tot posibilul, iar tu ai fugit și mințit mereu, motivând că nu îți găsești sinele. Ai fugit de adevăr, căutând minciuni care se destrămau”, a declarat și Radu la adresa Liviei.

Și Ioana State a acuzat-o pe Livia că a mințit privind divorțul de Cătălin Bordea. Acum, comediantul a dat de înțeles pentru Spynews că nu a urmărit declarațiile făcute de fosta lui soție. A și aflat că prietenii i-au luat apărarea și au condamnat-o pe Livia.

„Nu prea urmăresc subiectul, pentru că am foarte multă treabă. Am niște prieteni foarte buni, care au fost prietenii noștri. Dacă au spus ceva înseamnă că au fost «lezați» de ceva anume”, a declarat Cătălin Bordea, pentru spynews.ro.

Adevărul Liviei despre mariajul cu Cătălin Bordea

„În 2012 l-am cunoscut pe Cătălin. De la început m-am învățat să fac totul singură pentru că nu aveam niciun fel de suport din partea lui. Am considerat că el trebuie să-și vadă de show-urile lui, iar eu să țin restul. Să iau hotărâri, să țin legătura cu toată lumea, să încerc să-i țin prietenii aproape, să-i fac viața ușoară din toate punctele de vedere.

Nu cred că a avut o grijă până în 2023. Motiv pentru care am lăsat viața mea și m-am ocupat de viața lui. De la ce vorbește, cum se îmbracă, ce postează pe Instagram, unde mergem în vacanță, am renovat singură apartamentul, am ținut efectiv două vieți, iar pe a mea am lăsat-o. Consideram că mai importantă e viața lui, iar ce fac eu nu are importanță. Nu știu cum vedeam eu asta.

„Am plâns de multe ori singură, atacuri de panică, depresie constantă, lucruri pe care le-am dus singură”

La un moment dat am obosit. Am început să am probleme de sănătate, veștile de la medici nu erau deloc bune. Am avut un șoc care m-a transformat destul de tare și m-a îndepărtat destul de tare de el, atunci cred că a fost începutul sfârșitului – în 2020 sau 2021. Nici atunci nu am primit susținerea și suportul emoțional de care aveam nevoie. Problemele lui erau mai importante decât ceea ce aș fi putut eu să am. Mi se vorbea de atacuri cerebrale, de cancere etc.

Am tot tras semnale de alarmă că aș avea nevoie de un om pe care mă pot baza, că nu pot să le duc singură pe toate. Am mințit că le pot duce eu, am plâns de multe ori singură, atacuri de panică, depresie constantă, lucruri pe care le-am dus singură – în toți acești 11 ani. Am cerut ajutorul constant, poate nu în fiecare zi, dar l-am cerut, spunând că am nevoie de un om pe care mă pot baza”, a spus Livia Eftimie pe Instagram.

