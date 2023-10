Și în această toamnă, Cristi Brancu apare la Prima TV, cu emisiunea lui mondenă, „Exclusiv VIP”. Prezentatorul a prezentat pe micul ecran multe subiecte în exclusivitate, la el a apărut pentru prima oară Dinu Maxer alături de Magdalena Chihaia. „E o provocare, pentru că întotdeauna se întâmplă lucruri interesante.

Cred în continuare în faptul că vedetele pot oferi subiecte foarte interesante și palpitante. Cred că există resurse în continuare pentru a prezenta subiecte interesante din viețile celebrităților. Deci mergem înainte!”, a declarat Cristi Brancu într-un interviu pentru Fanatik.

Cristi Brancu, despre Teo Trandafir: „Ar merita să fie în continuare, sub o formă sau alta, într-un format sau altul”

Pentru aceeași sursă, el a comentat și despre dispariția lui Teo Trandafir de la TV. Prezentatoarea nu mai are emisiune la Kanal D, din această toamnă, a declarat că a luat o pauză și că nu știe când va reveni. Cristi Brancu spune că prezentatoarea, care i-a fost rivală, căci apăreau pe același tronson orar la TV, el la Prima TV, ea la Kanal D, își merită locul în televiziune.

„Eu o admir pe Teo pentru tot ce a făcut. Acuma, cred că ea este în continuare arondată acolo. Altfel, mi-ar face mare plăcere să ne mai întâlnim și să facem emisiuni împreună. În momentul în care eu am apărut la Prima și am fost, cumva, pe același tronson orar era imposibil și din punctul postului Kanal D și al Primei TV să continuăm”, a zis el.

Și a continuat: „Eu o iubesc în continuare pe Teo. Sunt convins că un om de valoarea ei trebuie întotdeauna să fie la TV. Ar merita să fie în continuare, sub o formă sau alta, într-un format sau altul, Teo este un om cu un foarte mare potențial. E de o calitate extraordinară, deci trebuie să fie acolo!”.

De ce Cristi Brancu și Teo Trandafir nu au vorbit 20 de ani

În prezent, Teo Trandafir și Cristi Brancu se înțeleg bine, însă relația lor nu a fost întotdeauna una bună. Prezentatorul de la Prima TV a povestit de la ce au început neînțelegerile cu colega lui de breaslă. Teo Trandafir a fost deranjată după ce în Revista VIP se scrisese ceva nepotrivit despre ea.

De curând, Cristi Brancu are numai cuvinte de laudă la adresa prezentatoarei de la Kanal D. „Relația cu Teo a început prost. A scris cineva de la revista VIP ceva în neregulă despre ea… Apoi a continuat deplorabil. Nu am vorbit 20 de ani. Acum evoluează minunat. O dată ce ne-am întâlnit, am descoperit că avem aceleași repere și gânduri. A fost o mare plăcere să colaborăm.

În clipa în care am devenit concurenți, era, practic, imposibil să mergem înainte. Am mai vorbit, mai rar. Ne-am transmis gânduri frumoase. Cred că Teo este un reper în lumea televiziunii și e un profesionist căruia trebuie să-i găsești locul, că e păcat să o pierzi!”, a declarat Cristi Brancu pentru Fanatik.