După ce i-a dat follow lui Kinsey Wolanski, Dan Negru a mărturisit că modelul a intrat în teren tocmai pentru a atrage atenţia presei, ea fiind protagonista unui show tv de acest fel.

„I-am dat și eu follow lui Kinsey Wolanski, blonda care a intrat aproape goală pe teren la finala de Champions League. Conturile ei de social media au crescut brusc cu câteva sute de mii de urmăritori. I-am dat follow pentru că și eu am primit oferta sa prezint un format de tv in care protagoniștii/concurenții trebuie sa facă orice ca să ajungă in atenția presei câteva minute. Orice e permis. Câștigătorul ia premiul cel mare! Sunt țări in care show-ul se difuzează și când îi mai vedeți pe unii că fug pe teren in timpul meciurilor televizate sau că fac orice să atragă atenția presei câteva minute, e posibil sa fie concurenții acestui reality. Sigur s-or gasi și la noi nebunii. Și sigur va fi unu care să-i prezinte. Eu am refuzat ! ?”, a scris Dan Negru pe reţelele de socializare.

