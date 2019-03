„Nu prea a avut cum să mă afecteze pentru că din fericire noi am fost ieri pe platourile de filmare undeva până pe la 11 noaptea, aşa că am ajuns acasă, am făcut un duş şi am picat direct cu cornul în pernă, cum s-ar spune. Cei care nu sunt pregătiţi de criză, normal că nu vor şti cum să gestioneze situaţia de criză. Pentru mine, un server căzut la Instagram câteva ore nu e decât un pas cu dreptul. Aşa ştim cum să gestionăm, când să postăm, dar nu spunem secretele acum. Creşterea mea este în continuare de 23 de mii de followersi pe săptămână. Deci crizele nu fac decât foarte bine. Hâtz, Johnule”, a spus Dorian Popa la Antena Stars

