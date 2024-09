Recent, au apărut zvonuri conform cărora Ilie Năstase și soția sa, Ioana, ar fi ajuns la divorț, însă fostul tenismen a decis să pună capăt speculațiilor și să clarifice situația. Deși au existat probleme în relația lor în trecut, Ilie Năstase a declarat că, în prezent, el și Ioana sunt bine și neagă categoric zvonurile despre o posibilă separare.

Cei doi s-au căsătorit în urmă cu cinci ani și au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări de-a lungul relației. În urmă cu patru ani, Ioana a depus actele de divorț la Judecătoria Constanța, însă cuplul a decis să rămână împreună. După apariția zvonurilor recente despre un nou divorț, Ilie Năstase a subliniat că nu s-a pus problema unei separări oficiale.

„Noi suntem bine, ținta este soția mea și numai ea. Numai în ea dau tot timpul, de ce nu dau în mine, că eu sunt bărbat? Ea e femeie, are familie, ce au cu ea? Nu înțeleg, pe asta nu o înțeleg. Stăm și vorbim și noi seara și nu înțeleg cine face campania asta de denigrare a ei, că nu înțeleg. Are și ea copil, are nepoțică, are soră, are mamă, se uită și ele la televizor. Aș face plângere la poliție dacă aș ști cine e, că eu cu ea suntem o familie”, a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Ioana și Ilie Năstase, scandal în fața blocului din Mamaia

Totul a început când Ioana a fost surprinsă vorbind la telefon, ceea ce a stârnit gelozia fostului mare tenismen. Ilie a acuzat-o că ar fi în contact cu un amant, lucru care a aprins spiritele între cei doi.

Disputa a avut loc în fața apartamentelor lor, începând printre tufișurile care separă cele două locuințe. Ilie Năstase, vizibil iritat, a început să-i reproșeze soției diverse lucruri. Ioana, la rândul ei, a renunțat la telefon și a ripostat, gesticulând. Cei doi au continuat altercația chiar și în drum spre un magazin din apropiere, unde Ilie și-a cumpărat vin și apă, iar Ioana doar o sticlă de apă.

Tensiunile nu s-au oprit aici. După ce a gustat din vin, Ilie a reluat atacurile, acuzând-o din nou pe Ioana de infidelitate. Ea însă i-a răspuns tăios, spunându-i să se retragă în apartamentul său. „Cine-i ăla? Ăla-i amantul tău! Te-am văzut, am auzit tot!”, i-ar fi strigat Ilie Năstase, iar replica a venit imediat: „Ești drogat! Du-te la tine în apartament, că ești bătrân!”.

