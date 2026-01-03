Jennifer Lopez demonstrează încă o dată că nu are timp de critici și stereotipuri legate de vârstă sau aparițiile sale. Diva pop în vârstă de 56 de ani a răspuns direct comentariilor răutăcioase legate de stilul ei sexy, într-un mod care a electrizat publicul.

În fața unei săli arhipline la The Colosseum at Caesars Palace, J.Lo a vorbit deschis despre mesajele pe care le vede online. Îmbrăcată într-o ținută verde spectaculoasă, semnată Celia Kritharioti, cu franjuri strălucitoare și un croi extrem de îndrăzneț, artista a spus zâmbind: „Chiar râd uneori de lucrurile pe care le spun oamenii. De ce se îmbracă mereu așa? De ce nu se îmbracă potrivit vârstei? De ce e mereu aproape goală?”

Replica ei nu a întârziat să apară. Cu o mișcare sigură și plină de încredere, Jennifer Lopez a glumit: „Dacă ai avea acest posterior, ai umbla și tu dezbrăcată!” Sala a izbucnit în aplauze, iar momentul a devenit rapid viral.

Fanii au reacționat imediat și în mediul online, lăudându-i atitudinea și forma fizică impecabilă. Mulți au subliniat disciplina și munca din spatele corpului ei, considerând-o un exemplu de determinare și respect față de sine. Comentariile au curs, iar susținerea publicului a fost covârșitoare.

Jennifer Lopez, apariții memorabile pe covorul roșu

Pe scenă, artista a strălucit în mai multe costume provocatoare și glam. Printre cele mai apreciate s-au numărat o rochie roz, mulată și sclipitoare, cu mănuși asortate create de The Blonds, dar și un catsuit transparent din dantelă, cu un design inspirat de pânza de păianjen, realizat special de Victorias Secret.

Dincolo de concerte, J.Lo este recunoscută și pentru aparițiile sale memorabile pe covorul roșu. Rochia verde Versace, cu decolteu adânc, purtată la Premiile Grammy din 2000, a rămas una dintre cele mai emblematice ținute din istoria modei, fiind atât de populară încât a contribuit la apariția Google Image Search. Mai recent, în 2024, artista a atras din nou toate privirile cu o rochie argintie, cu decupaje laterale, semnată Tamara Ralph, la Festivalul Internațional de Film de la Toronto.

