Mihai Trăistariu a făcut lumină asupra zvonurilor care circulau în presă despre posibila sa participare ca ispită la show-ul „Insula Iubirii”. Artistul a dezmințit ferm informațiile, în cadrul emisiunii Xtra Night Show: „Nu, mă, cine a zis? Au scris ziarele, da, dar nu e așa”.

Deși nu își dorește să intre în competiția de flirt de la televizor, cântărețul a recunoscut că este conștient de farmecul său și de atenția pe care o primește din partea femeilor. „Mă crezi că mai sunt unele în limba după mine? Așa cum mă vezi. Am un farmec al meu”, a explicat Trăistariu.

Mihai Trăistariu nu are o relație

Întrebat cum ar cuceri o femeie dacă s-ar afla pe Insula Iubirii, artistul a mărturisit că are un „lipici” aparte, chiar dacă în anumite situații nu știe exact cum să abordeze femeile. În prezent, Mihai Trăistariu nu are o relație, explicând că momentan nu își dorește acest lucru.

„Nu sunt combinat acum. De câțiva ani am preferat să nu mai am o relație stabilă, că mă chinuie gândul de relație. Am dat-o în bară la greu și mă chinuie gândul ăsta”, a explicat cântărețul.

Mihai Trăistariu a refuzat categoric participarea la „Asia Express”

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai apreciați artiști, însă, de-alungul anilor a acceptat să facă parte și din proiecte TV importante, cum ar fi Te cunosc de undeva! sau „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Interpretul a mărturisit recent că a primit de mai multe ori propunerea de a participa la Asia Expres, însă a refuzat categoric, spunând și care este motivul pentru care a făcut asta.

Deși producția a încercat în repetate rânduri să-l convingă pe artist să participe la reality show, el a refuzat, pe motiv că nu poate juca un rol.

„Eu am fost aproape la mai multe show-uri de astea. Am fost la “Sunt celebru, scoate-mă de aici, la ProTV”, la “Te Cunosc de Undeva”, am trăit un pic experiențele astea. Ele se bazează mai mult pe scandaluri. Adică trebuie un pic să te agiți, tot timpul să te cerți, să joci un rol, nu prea e stilul meu. Adică nu m-am regăsit nicăieri, peste tot era așa, trebuie să faci umor din orice, nu e stilul meu să glumesc atât sau să respect un script, să joc teatru.

Cel mai usor mi-a fost la “Te Cunosc de Undeva”, că trebuia să cânt, am luat locul doi în ediția mea. Dar astea cu certuri, cu trăit în aceeași casă, în același loc, să te cerți toată ziua, să te bați, mi se pare dificile, sincer. De asta am refuzat Asia Express, de câte ori m-au sunat, am refuzat.

Pentru că toate formatele sunt la fel, te pun să faci tot felul de lucruri pentru rating și nu e stilul meu. Nu mă regăseam și îmi dădeam seama că stau degeaba acolo, nu-mi demonstra nimic. Adică, până la urmă, să mă pună și în valoare un pic.

Banii au fost frumoși întotdeauna. Adică 10.000 de euro la una, 20.000 de euro la alta, 15.000 de euro la alta, vizibilitatea maximă. În prima ediție Sunt celebru, scoate-mă de aici, în 2015, am prins super audiență, am stat 10 zile acolo și am luat mulți bani. Formatele astea sunt foarte buni mai mult pentru debutanți. Atunci s-au lansat Dorian Popa, Ruby și au rupt. Când au venit acasă, erau vedete amândoi”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Cancan.

