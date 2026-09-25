Reacția lui Puya după ce a fost acuzat că face slalom printre mașini cu bicicleta. Ce i-a transmis celui care l-a filmat

Zilele trecute, Puya a fost filmat în trafic de un șofer, care susține că artistul merge haotic cu bicicleta prin Capitală. Interpretul a reacționat și i-a transmis un mesaj celui care a publicat totul în mediul online. Cântărețul susține că lucrurile au stat, de fapt, altfel.

Artistul a părut deranjat, spunând că șoferul care l-a filmat a vrut să își facă vizualizări și probabil de asta a vrut să îl salveze.

„Am văzut, în ultimul timp, că vă preocupă siguranța mea și de cum merg eu cu bicicleta prin București, că merg haotic. Omul a vrut neapărat să-și facă un filmuleț, a accelerat până în punctul în care să intre în ăla din față. Oamenii stăteau la stop, normal că a accelerat ca să poată să țipe pe geam la mine. Adevărul este și-a făcut vizualizările și a făcut filmulețul, dar mi se pare aiurea că deranjez și când merg cu bicicleta”, a spus Puya, pe Instagram.

De asemenea, Puya susține că știe identitatea șoferul care l-a filmat și că acesta ar fi, de fapt, un vlogger. Bărbatul ar fi ieșit pe geamul mașinii să țipe la el că este cât pe ce să îl lovească cu mașina.

„Nu-mi dădeam seama de ce dramatizezi așa lucrurile. Nu îmi dădeai seama că ești vlogger, ieșisem jumătate pe geam să urli acolo că mă omori. Se vedea clar că nu aveai cum să înaintezi din moment ce toată lumea stătea la stop, dar acum mi-am dat seama că ești un actor bun, ai jucat bine, felicitări”, a mai spus artistul.

Puya deține mai multe proprietăți în țară

Puya a dezvăluit că a dezvoltat o pasiune pentru construcția și amenajarea caselor. Artistul a publicat imagini și a mărturisit că noul hobby a devenit o adevărată obsesie.

Cunoscut pentru cariera sa în muzică, Puya și-a surprins fanii cu o latură mai puțin cunoscută. Artistul a povestit că, în ultima perioadă, și-a dedicat o mare parte din timp unui proiect personal, care nu are nicio legătură cu scena. Puya a investit în mai multe căsuțe amplasate în apropierea mării și spune că activitatea de construire și amenajare l-a cucerit complet. Imaginile publicate pe rețelele de socializare îi arată entuziasmul pentru noile proiecte.

A cumpărat o căsuță și pentru fiicele sale