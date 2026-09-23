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Ediția „Asia Express” din 22 septembrie 2026 a fost una plină de surprize. După o cursă nebună, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au câștigat imunitatea mică. Vestea că au ajuns primele la Irina Fodor le-a luat prin surprindere pe cele două concurente.
Episodul 11 din sezonul 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, difuzat pe 22 septembrie 2026, a venit cu o miză importantă. După o cursă lungă și probe dificile, echipele au ajuns, rând pe rând, la Irina Fodor. Toți au luptat pentru imunitatea mică și pentru a scăpa de cursa pentru ultima șansă.
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut parte de o surpriză uriașă la Asia Express. Cele două concurente au câștigat imunitatea mică.
„Dragelor, să știți că v-ați mișcat într-adevăr bine, dar ați fost întrecute”, le-a spus prezentatoarea. „Ne-a picat fața, ne-a picat stima de sine, tot”, a povestit Mirela Vaida la Antena 1.
Irina Fodor le-a spus adevărul. „Ați fost întrecute de propria voastră ambiție și motivație!”, le-a spus aceasta.
Oana Tomoiagă nu a înțeles imediat mesajul. „Asta ce înseamnă?”, a întrebat ea. „Voi ce credeți că înseamnă? Ați ajuns primele la mine, sunteți echipa imună”, le-a spus prezentatoarea TV. „Doamne, nu cred așa ceva. Noi chiar am fost încrâncenate să câștigăm și ne-am luptat.
Ne-am urcat peste oameni în mașină, peste copiii lor, peste iubiți, nu am mai ținut cont de nimic”, a spus Mirela Vaida. „Când ne-a spus că am câștigat, am simțit că totul a meritat”, a adăugat Mirela Vaida.
Trei echipe au ajuns în fața Irinei Fodor și s-au pregătit pentru jocul de amuletă. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, dar și Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu au intrat în cursa pentru avantaj.
Astfel, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au plecat din jocul de amuletă cu un premiu de 1.000 de euro și un avantaj important pentru următoarea etapă din Asia Express - Drumul Mătăsii.