Ediția „Asia Express” din 22 septembrie 2026 a fost una plină de surprize. După o cursă nebună, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au câștigat imunitatea mică. Vestea că au ajuns primele la Irina Fodor le-a luat prin surprindere pe cele două concurente.

Episodul 11 din sezonul 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, difuzat pe 22 septembrie 2026, a venit cu o miză importantă. După o cursă lungă și probe dificile, echipele au ajuns, rând pe rând, la Irina Fodor. Toți au luptat pentru imunitatea mică și pentru a scăpa de cursa pentru ultima șansă.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut parte de o surpriză uriașă la Asia Express. Cele două concurente au câștigat imunitatea mică.

„Dragelor, să știți că v-ați mișcat într-adevăr bine, dar ați fost întrecute”, le-a spus prezentatoarea. „Ne-a picat fața, ne-a picat stima de sine, tot”, a povestit Mirela Vaida la Antena 1.

Irina Fodor le-a spus adevărul. „Ați fost întrecute de propria voastră ambiție și motivație!”, le-a spus aceasta.

Oana Tomoiagă nu a înțeles imediat mesajul. „Asta ce înseamnă?”, a întrebat ea. „Voi ce credeți că înseamnă? Ați ajuns primele la mine, sunteți echipa imună”, le-a spus prezentatoarea TV. „Doamne, nu cred așa ceva. Noi chiar am fost încrâncenate să câștigăm și ne-am luptat.

Ne-am urcat peste oameni în mașină, peste copiii lor, peste iubiți, nu am mai ținut cont de nimic”, a spus Mirela Vaida. „Când ne-a spus că am câștigat, am simțit că totul a meritat”, a adăugat Mirela Vaida.

Trei echipe au ajuns în fața Irinei Fodor și s-au pregătit pentru jocul de amuletă. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, dar și Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu au intrat în cursa pentru avantaj.