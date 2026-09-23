Considerat în trecut unul dintre cei mai bogați români, cu o avere de zeci de milioane de euro, Irinel Columbeanu a ajuns să locuiască în prezent la azil, după ce și-a pierdut banii și proprietățile.

Fostul afacerist trăiește acum dintr-o pensie de aproximativ 2.000 de lei, iar norocul său a fost că Ion Cassian, patronul unui azil din Ghermănești, acolo unde a stat în ultimii ani de viață și tatăl lui Irinel Columbeanu, l-a primit în locația pe care o deține.

Recent, Ion Cassian a vorbit din nou despre Irinel Columbeanu, afirmând că singura avere pe care o mai are fostul milionar e reprezentată de niște valize cu haine și cărți și că datoriile de la azil au fost plătite de un prieten din SUA.

„Irinel a venit la noi cu niște valize cu haine și cărți, unele se află într-un depozit. Cam asta este averea lui Irinel Columbeanu în acest moment. A avut chiar și restanțe la azil, de peste 5.000 de euro, dar au fost achitate de bunul său prieten din America”, a afirmat pentru Click patronul azilului din Ghermănești.

Ion Cassian a dezvăluit și că Irinel Columbeanu nu îi va lăsa fiicei lui, Irina, pe care o are cu Monica Gabor, niciun leu, deoarece el a rămas fără avere.

„Nu mai vine nimeni pe la Irinel, nicio fostă iubită pe care cândva o răsfăța cu haine scumpe sau o plimba pe lacul Snagov cu yachtul. Nici nu știu câte iubite a avut, multe sunt neștiute de noi. Cred că a avut foarte multe. Când au aflat că are datorii uriașe și a rămas fără bani, nu prea s-a înghesuit niciuna să-l ajute.

L-am întrebat ce îi va lăsa fiicei lui moștenire, dar mi-a spus că nu mai are niciun leu, pe toți i-a cheltuit. Din păcate, Irinucăi nu îi va lăsa absolut nimic. Mi-a zis că de banii lui s-au bucurat prietenii, apropiații și femeile.

E trist că din atâția bani pe care i-a avut cândva, fata lui nu va moșteni absolut nimic. Dar să nu uităm: cât timp a avut bani și fata a stat la el, Irinuca a dus-o foarte bine! Era la școli scumpe, s-a ocupat serios de educația ei”, a adăugat Ion Cassian pentru sursa citată.

Patronul azilului din Ghermănești în care se află Irinel Columbeanu a mai precizat și că ține legătura cu Irina Columbeanu, iar aceasta dorește să-i cumpere un nou telefon tatălui ei.