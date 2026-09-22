În acest moment, în spitalele din București nu mai există niciun loc liber în secțiile prevăzute pentru îngrijirea marilor arși. Capacitatea redusă a centrelor dedicate obligă medicii să urgenteze soluții de avarie sau să ia în calcul transferul pacienților în străinătate, relatează News.ro.

Situația critică a fost reconfirmată marți, 22 septembrie, în urma unei explozii provocate de o butelie de gaz într-o gospodărie din sectorul 5 al Capitalei.

În urma deflagrației, două persoane au suferit arsuri pe suprafețe mari din corp, declanșând o cursă contracronometru pentru găsirea unor paturi de terapie intensivă specializate.

Un bărbat cu arsuri pe 80% din corp, internat la ATI general

Una dintre victimele exploziei din sectorul 5, un bărbat în vârstă de 37 de ani, a fost transportată de urgență la Spitalul Bagdasar-Arseni.

Diagnosticul medicilor este extrem de rezervat: arsuri prin flacără de gradul IIA, IIB și III pe aproximativ 80% din suprafața corporală, fiind afectate regiunea cefalică, membrele, trunchiul anterior și posterior, alături de leziuni inhalatorii severe și șoc postcombustional.

Deși pacientul necesită îngrijire de specialitate într-o Unitate Funcțională pentru Arși (UFA), conducerea spitalului a fost nevoită să îl interneze în secția de ATI general.

Capacitatea unității speciale este deja depășită, la Spitalul Bagdasar-Arseni fiind îngrijiți în prezent 5 pacienți mari arși pe doar 3 locuri avizate. Ceilalți doi pacienți sunt menținuți în secția generală de terapie intensivă.

Posibil transfer în străinătate pentru a doua victimă

A doua victimă a deflagrației, un bărbat de aproximativ 60 de ani, a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență București.

Din cauza faptului că secția ATI a acestei unități medicale funcționează la capacitate maximă de o perioadă mai lungă de timp, autoritățile medicale iau în calcul posibilitatea de a transfera pacientul către un spital din afara țării.

De asemenea, la Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri sunt prevăzute cinci paturi destinate marilor arși, însă toate sunt ocupate în prezent, majoritatea pacienților fiind intubați și în stare critică.

Unitatea de la Spitalul Floreasca rămâne închisă până anul viitor

În ceea ce privește Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), Unitatea de Arși este în continuare nefuncțională.

Proiectarea tehnică pentru reorganizarea spațiilor a fost finalizată, urmând ca lucrările propriu-zise de construcție și recompartimentare să înceapă în perioada următoare, cu termen estimat de finalizare în cursul anului viitor.

Secția de la Spitalul Floreasca a fost închisă în urma unor controale drastice efectuate de autoritățile din Sănătate, care au descoperit nereguli grave privind normele de siguranță medicală.

Verificările au arătat că unitatea nu dispunea de un sistem adecvat de ventilație de tip HVAC pentru evacuarea și filtrarea aerului, deși existența acestuia figura în documentele oficiale de aprobare, motiv pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală.