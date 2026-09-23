Elena Cârstea și-a exprimat dezamăgirea că nu a fost invitată în concertul lui Horia Brenciu de la Sala Palatului. Află ce i-a răspuns artistul și ce a precizat ea ulterior despre presupusul conflict.

Elena Cârstea și-a exprimat nemulțumirea în mediul online cu privire la organizarea unui concert de amploare la Sala Palatului. Stabilită de ani buni în Statele Unite ale Americii, îndrăgita interpretă a transmis un mesaj prin care a lăsat să se înțeleagă că a fost omisă din distribuția spectacolului pe care Horia Brenciu îl pregătește pentru luna noiembrie.

Elena Cârstea: „Horia a uitat să mă invite în concertul lui"

Pornind de la anularea propriului său proiect muzical, pe care l-a descris ca fiind catalogat drept o favoare, Elena Cârstea a mărturisit că se simte dezamăgită.

„Dragii mei, din păcate, se pare că Horia a uitat să mă invite în concertul lui din noiembrie. Iar concertul meu nu se mai face, fiind considerat o favoare. M-am săturat de favoruri și chiar nu am nevoie. Eu tot vă iubesc și o să postez online dacă o să mai am chef să scriu. Din păcate, lumea nu se schimbă, cu drag”, a scris Elena Cârstea pe rețelele de socializare.

Reacția lui Horia Brenciu nu a întârziat să apară. În stilul său caracteristic, artistul a ținut să clarifice situația și să îi asigure pe fani, dar și pe colega sa de breaslă, că nu a fost vorba despre nicio intenție rea sau despre vreo omisiune. Brenciu a explicat că modul de structurare a spectacolului de la Sala Palatului nu i-a permis să includă invitați speciali în configurația dorită.

Horia Brenciu: „N-am reușit să invit pe absolut nimeni"

„Dragă mea Elena, n-am uitat nimic și pe nimeni. N-am reușit să invit pe absolut nimeni în concertul din noiembrie pentru că n-am avut cadrul necesar scenariilor firești, aferente oricărei surprize de genul ăsta. Fiecare necesită timp și nu vreau să fușeresc momentele de tipul ăsta. Mă gândesc de multe ori la tine și, dacă va fi cazul, îți voi face o vizită personală să-ți spun de bătrâna Sală a Palatului. Îmbrățișări!”, i-a răspuns Horia Brenciu.

Răspunsul primit a determinat-o pe Elena Cârstea să revină cu o nouă precizare publică pentru a stinge rapid speculațiile apărute în spațiul mediatic. Elena Cârstea a subliniat că îl apreciază în continuare pe Horia Brenciu pentru profesionalismul său și a cerut ca subiectul să fie închis definitiv.