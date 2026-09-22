Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok

Pe contul de TikTok al președintelui Nicușor Dan au fost postate marți seară, 22 septembrie, noi imagini din vizita oficială în SUA, unde participă la Adunarea Generală a ONU.

Secvențele video debutează cu un moment de afecţiune în care el şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, se sărută pe aeroport.

„Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress”, a explicat Nicușor Dan motivul vizitei în Statele Unite.

„Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională”, a adăugat șeful statului după prima zi la Adunarea Generală a ONU.

„Pacea și cooperarea dintre națiuni sunt esențiale, iar ONU are un rol major în construirea dialogului și găsirea soluțiilor pentru un viitor mai sigur”, a subliniat Nicușor Dan.

El a fost deja la memorialul World Trade Center, unde a onorat memoria celor 5 români care au murit acum 25 de ani şi a participat la inaugurarea intersecţiei care va purta numele Regina Maria şi la întâlnirea cu comunitatea românească din New York.

Nicusor Dan, în timpul vizitei la New York. Foto: Facebook

Nicușor Dan va avea o intervenţie miercuri, 23 septembrie, şi va participa apoi la o şedinţă a Consiliului de Securitate.