Născută într-o familie modestă din Călărași, Romina Gingașu a fost invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Povestea de iubire și căsătoria cu miliardarul Piero Ferrari au adus-o pe Romina Gingașu în centrul atenției, pe primele pagini ale ziarelor.

Romina Gingașu a lucrat în aviația privată, a vândut avioane de lux, iar în prezent investește la bursă, dar și în domeniul imobiliar. Femeia de afaceri conduce și Fundația “Red Woman”, care luptă pentru drepturile femeilor, și a lansat un brand de produse cosmetice dedicate reprezentantelor sexului frumos.

De ce au decis să nu aibă copii împreună

Deși are o căsnicie fericită cu soțul ei, care e mai mare decât ea cu 47 de ani, aceasta a decis că nu va deveni mamă. „Cât de grea a fost decizia de a nu aduce pe lume copii?”, a întrebat Denise Rifai, iar ea a susținut: „Da, pentru mine a fost foarte grea și cred că m-am obișnuit cu acest gând cam în trei ani. Au fost discuții între noi, iar într-o zi am zis ok, închidem aceste discuții, ne-am explicat.

O discuție privată între mine și el de ce nu se poate, e diferența de vârstă, clar, într-adevăr am grijă de copii orfani și în momentul de față am grijă de șapte copii, sunt foarte mândră de fetele care sunt la facultatea de Medicină și reușesc să le fiu aproape, ele mă sună pe mine și dacă au o problemă intimă, ca femei.

Decizia asta e foarte grea pentru o femeie. Să trăiesc cu gândul că eu poate niciodată nu o să am copii m-a făcut pe mine să înființez această fundație și să pot să am activitate de acest gen, cumva, în societatea românească și nu numai”.

La ce a renunțat Romina Gingașu pentru Piero Ferrari

„La ce altceva ați mai renunțat de dragul lui?”, a adăugat prezentatoarea. „Am renunțat la viața alături de prietenii mei. Prietenii mei sunt vara în Saint-Tropez, sunt în diferite petreceri, mi-ar plăcea să fiu alături de ei pentru că sunt tânără și am tot dreptul, dar nu.

Atunci intervine responsabilitatea de familie, responsabilitatea alături de el, responsabilitatea cinelor împreună și a evenimentelor care au prioritate, evident, a companiei sale. Am calendarul pe două luni, avem calendarul la comun, știu unde este el, el știe unde sunt eu și ne adaptăm și ne sincronizăm în funcție de calendar”.

Cu toate acestea, Romina Gingașu spune că a meritat totul. „Eu pentru acest om, îi sunt datoare toată viața mea și eu pentru el am dragoste, am respect, nu am niciun regret, absolut niciun regret. Mie mi s-a dat această misiune, să fiu soția lui Piero Ferrari. Putea să fie oricare alta. Și au fost, dar nu au rezistat, au plecat înaintea mea, a trebuit să ajung eu”, a mai spus ea la Kanal D.

Cum le ține departe pe admiratoare de soțul ei

Chiar dacă au o relație frumoasă, bazată pe încredere, Romina Gingașu știe să le țină departe pe admiratoare de soțul ei.

„Au fost crize de gelozie, evident, au fost discuții, însă le rezolvăm imediat în stilul nostru. Au fost femei care îl căutau și chiar dacă nu ne-am atins telefoanele am aflat, că avem și noi instincte feminine, se simte. Într-un fel am fost oarecum fericită, este un bărbat plăcut, este un bărbat care arată bine și arată bine datorită mie, în ultimii ani s-a schimbat foarte mult, a slăbit, ne-am făcut și câteva intervenții împreună la față, arată bine.

Dar nu o să calce niciuna în vecinătatea lui Piero. De asta stau foarte liniștită, mai ales după căsătoria legală, sunt și mai liniștită. Da, le-am sunat și le-am spus: Mâine poți să vii, eu pot să plec. El era: Nu, nu poți să faci lucrul ăsta. Dar a fost un simplu joc în care să rezolv repede situația”, a mai zis ea la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

