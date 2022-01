„Noi am avut un contract valabil până la sfârșitul anului. Din mai multe motive nu am mai dorit să-l prelungim. Inițial, a fost un contract de probă pentru anul 2020, iar, pentru că audiența a fost foarte mare, am semnat un contract pe un an întreg. Dar, din mai multe motive, eu am specificat de-a lungul acestei perioade că nu doresc să prelungesc acest contract.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Contractul a fost respectat până la capăt, așa cum a fost semnat, cu toate clauzele stipulate, dar noi nu ne-am mai dorit să mai continuăm. Nu am fost scoși din grilă!”, a dezvăluit Brigitte Pastramă pentru Cancan.

„A fost destul de obositor, iar reality acesta implica toată familia. Se filma la mine acasă, la business-urile mele. Pe lângă asta, și din punct de vedere material, din cauza problemelor pe care le are Florin, banii pe care-i primea el erau luați de un birou de executori judecătorești și rămâneau foarte puțini bani.

Dar am muncit foarte mult, nu e vina lor, pentru că ei plăteau, dar banii nu ajungeau la sursă și atunci am căzut de acord cu trustul să continuăm cât este contractul și atât”, a mai adăugat Brigitte.

PARTENERI - GSP.RO Fiica Anamariei Prodan nu îl iartă pe Laurențiu Reghecampf. Declarație extrem de dură

Playtech.ro BOMBĂ! Cântărețul din România care a intrat în mega-SCANDAL cu mama lui: „Idioato. Jegoaso”

Observatornews.ro Durere mare la înmormântarea Mihaelei Galani. Tânăra a fost condusă pe ultimul drum în sicriu alb și rochie de mireasă

HOROSCOP Horoscop 5 ianuarie 2022. Racii ar fi mai bine să pregătească, cât de puțin, o abordare constructivă a problemelor

Știrileprotv.ro O femeie din Vrancea, mamă a doi copii, s-a sinucis după ce a aflat de pe internet că soțul o înșeală. Ce a scris în biletul de adio

Telekomsport Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! Artista l-a blocat cu ce i-a spus la un moment dat: "Ea nu prea ştia care e treaba"