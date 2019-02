Lady Gaga a câștigat Oscarul pentru „cel mai bun cântec” la cea de-a 91-a gală a premiilor acordate de Academia Americană de Film. Ea a urcat pe scenă alături de Mark Ronson, Anthony Rossomando și Andrew Wyatt, alături de care a compus melodia.

Într-un discurs emoționant, cântăreața i-a mulțumit lui Bradley Cooper, pentru că „a crezut în noi”. Totodată, vedeta nu și-a stăpânit lacrimile.

„Nu e despre a câştiga, ci despre a nu te da bătut. Dacă ai un vis, luptă pentru el”, a spus aceasta.

"It's not about winning," Lady Gaga says in tearful acceptance speech. "What it's about is not giving up. If you have a dream, fight for it." https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/BkE6iMP0E8

— ABC News (@ABC) February 25, 2019