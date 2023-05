Considerat de critici unul dintre cei mai controversați regizori și producători de film de la Hollywood, Oliver Stone, în vârstă de 76 de ani, este, în același timp, și unul dintre cei mai apreciați oameni de cinema. „A trasat istoria Americii într-un mod unic, provocator și distractiv”, îl descrie British Film Institute.

A câștigat trei premii Oscar, două ca regizor, pentru „Plutonul” („Platoon”, 1986) și „Născut pe 4 iulie” („Born on the Fourth of July”, 1989), și unul pentru scenariu, „Expresul de la miezul nopții” („Midnight Express”, în regia lui Alan Parker, 1979).

Va fi prezent la două proiecții la TIFF

Trei dintre lungmetrajele sale vor fi proiectate la festival. Este vorba despre „Născut pe 4 iulie”, cu Tom Cruise în rolul unui soldat american în Vietnam, marcat de experiența războiului, „Născuți asasini” („Natural Born Killers”, 1994, scenariu de Quentin Tarantino), care spune povestea a doi criminali glorificați de mass-media, și cel mai recent documentar pe care l-a regizat – „Nuclear Now” (2022). Acesta din urmă a avut premiera la Veneția și este o investigație despre folosirea energiei nucleare ca alternativă la combustibilii fosili.

Proiecția documentarului va fi urmată și de o dezbatere pe marginea subiectului energiei nucleare, la care Oliver Stone va participa alături de experți români în domeniu. Regizorul va fi prezent și la proiecția filmului „Născuți asasini”.

Interviuri cu Putin: „A îngenucheat la altarul unui tiran”

Stone a fost de multe ori criticat pentru alegerea subiectelor sale, în special pentru documentarele despre personalități precum Fidel Castro sau JFK și pentru interviurile pe care le-a făcut cu președintele rus Vladimir Putin. The Guardian a descris interviurile drept „îngenuncherea la altarul unui tiran”. Stone a recunoscut că l-a plăcut și respectat pe Putin în timpul interviurilor și chiar a făcut apel la public să încerce să înțeleagă figurile mai controversate ale istoriei, așa cum este Putin.

La fel a spus și despre Hitler și Stalin în contextul seriei sale de documentare din 2010 despre istoria Statelor Unite, făcând apel la empatie.

„Nu poți înțelege istoria decât dacă ai empatie pentru persoana pe care o urăști”, a spus el. Despre Hitler a spus că „a fost folosit drept țap ispășitor”.

Într-un interviu pentru The Guardian, regizorul a spus că nu se consideră un om controversat. „Îi fac pe oameni să gândească”, a afirmat el.

Regizorul mexican Michel Franco va ține un atelier pentru studenții din Cluj

Alături de Oliver Stone, organizatorii festivalului de film de la Cluj au anunțat că va fi prezent și regizorul mexican Michel Franco, în vârstă de 44 de ani, care va face parte din jurul competiției oficiale.

Michel Franco, regizor, scenaris și producător, a fost premiat la Cannes pentru dramele „După Lucia” („After Lucia”, 2012), „Cronic” („Chronic”, 2015) și „Fiica lui April” („Aprils Daughter”, 2017). A câștigat, de asemenea, Leul de Argint la Veneția pentru „Noua ordine” („New Order”, 2020).

Regizorul mexican Michael Franco. Foto: TIFF

Cel mai nou film al său, „Asfințit” („Sundown”, 2021), cu Tim Roth („Pulp Fiction”, 1994) și Charlotte Gainsbourg („Nimfomana”, „Ziua Independenței”, „Omul de zăpadă”) în rolurile principale.

Michael Franco va susține, pe toată durata vizitei sale la TIFF, un masterclass pentru studenții la film din Cluj-Napoca.

Ce alte nume au fost anunțate la TIFF.22

TIFF.22 va avea loc în perioada 9-18 iunie. Biletele pentru primele proiecții și evenimente TIFF au fost puse în vânzare online pe site-ul festivalului.

La festivalul din Cluj și-au anunțat deja prezența actorul britanic Timothy Spall (seria „Harry Potter”, „Mr. Turner”) și actorul australian Geoffrey Rush („Pirații din Caraibe”, „Strălucire”, Discursul Regelui”).

