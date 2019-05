”«La Gomera» are o structură de policier, thriller, film noir clasic. În urmă cu zece ani, am văzut un reportaj despre un limbaj fluierat, care există pe o insulă, Gomera, din Canare. A fost un subiect pe care l-am dezvoltat în timp. Ca autor de cinema, fac multe lucruri instinctiv, cred că La Gomera se leagă cumva de o tematică a comunicării, prezentă în filmele mele”, a spus regizorul laureat de două ori la Cannes.

Din distribuție, fac parte actori români și străini, profesioniști și neprofesioniști: Vlad Ivanov, Catrinel Menghia, Julieta Szonyi.

”De data asta, am avut mult mai multe personaje. De exemplu, unul dintre mafioți este interpretat de un regizor spaniol. Mi-a plăcut mult fizionomia lui, l-am sunat și a venit la un casting. Catrinel a făcut ceva filme în Italia și are experiență în modelling, o meserie foarte dură, aproape ca în cinema. Am lucrat foarte bine cu ea”, a explicat Corneliu Porumboiu.

Fiind un proiect complex, cu filmări în afara țării, cheia succesului a fost pregătirea minuțioasă a producției: ”Limbajul ăsta flueirat face parte din patrimoniul UNESCO, este predat acolo, pe insulă. Am avut și un consultant, un profesor de el silbo, care a venit în România, să facă lecții cu actorii”.

– Ai învățat să fluieri la actori?

– Știu tehnica, am fost la câteva cursuri, nu le-am terminat, dar îmi las o portiță pentru o continuare.

– Cum ți se pare selecția Cannes 2019?

– O parte dintre regizorii care participă sunt clasici în viață. Pe de altă parte, sunt și tineri, la al treilea, al patrulea film. Jessica Haussner, Mendonca Filho îmi plac foarte mult. Sunt și debutanți. E Cannes. Pentru mine e flatant să fiu în competiția asta.

– Ce e nou în acest film față de alte filme ale tale?

– ”La Gomera” este un film cu structură de puzzle, mi-ar plăcea ca spectatorul să fie antrenat în jocul ăsta, să vadă ce se întâmplă, ce face personajul principal. Cu siguranță, este un film deschis spre un public mai larg decât filmele mele anterioare.

– Ai două prezențe feminine puternice.

– Catrinel e ”femme fatale”, Julieta Szonyi e mama detectivului. M-am gândit să aibă o mamă frumoasă. Destinul lui e condus de femei, cam ele decid.

– La ce primire te aștepți din partea juriului condus de Inarritu?

– Sunt foarte bucuros că sunt acolo, că filmul meu va fi văzut la Cannes, după aceea, când e vorba de premii, e foarte greu de judecat. Poate să vină cineva cu un film genial, care va marca istoria cinema-ului. Nu o consider o competiție, n-alergăm toți pe o sută de metri și vedem care-i mai rapid.

– O invitație la film pentru cititorii ziarului Libertatea…

– E un film bun. Mai ales fanilor genului polițist cred că le va plăcea.

