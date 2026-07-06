Vedeta Antenei 1 nu este adepta sacrificiile extreme pentru o siluetă trasă prin inel. Alegerile sale alimentare sunt legate de sănătate și are o regulă pe care face tot posibilul să o respecte.

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Irina Fodor: „Încerc să mănânc în fiecare zi supă sau ciorbă”

Vedeta TV pune pe primul loc echilibrul și nutrienții de care corpul are nevoie pentru a face față ritmului intens de la filmări, fie că este vorba de Asia Express, cel mai dur reality show din România care o scoate din zona de confort timp de două luni și o ține departe de cei dragi sau de show-ul Chefi la cuțite, unde are parte de tentații culinare la orice pas.

„Nu țin dietă pentru siluetă. Dar pentru sănătatea mea, da. Încerc să mănânc în fiecare zi supă sau ciorbă. Eu ador, pur și simplu, ciorbițele!”, a povestit Irina Fodor conform TVMANIA.

Răzvan este chef în familia Fodor

Deși are la îndemână multe secrete din culisele emisiunii „Chefi la cuțite”, în familia Fodor adevăratul chef este soțul ei, Răzvan. Pasionat de arta culinară, acesta pregătește cele mai delicioase rețete, răsfățând-o atât pe partenera sa de viață, cât și pe fiica lor, Diana.

„Eu fac lucruri de bază, am mai învățat de la Răzvan câteva feluri de mâncare, dar nu sunt vreo expertă la gătit” , a punctat ea.

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Cei doi sunt împreună de aproape două decenii, iar din 2010 formează o familie cu acte. Din 2011, cuplul experimentează cel mai frumos, dar și solicitant rol din viața lor, acela de părinți. Diana le-a întregit familia, puștoaica bucurându-se din plin de atenția și dragostea părinților săi.

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