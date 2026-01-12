Soțul Andrei vorbește despre cum echilibrul, dialogul și respectul creează o atmosferă sănătoasă și caldă în casa lor, indiferent de situație. David, fiul Andrei și al lui Cătălin are 14 ani, în timp ce Eva are 11 ani.

„Ca orice familie din zilele noastre, am înțeles rapid că tehnologia nu poate fi „scoasă din priză și gata. E parte din viață, din școală, din joacă. Important e echilibrul. La noi există limite clare. Nu „interdicții totale, ci limite stabilite, în funcție de vârstă, de program și de responsabilități.

Există timp pentru device-uri, pentru jocuri, pentru telefoane – dar nu în detrimentul școlii, al temelor, al somnului sau al timpului nostru împreună. Acum, dacă aceste limite sunt respectate MEREU, e altă poveste, dar na… Eu sunt șeful la nerespectarea lor când vine vorba de telefon și de folosirea lui cu limite”, a declarat Cătălin Măruță pentru revista VIVA!

De asemenea, Cătălin recunoaște că există reguli care nu se negociază niciodată acasă, indiferent de situație.

„Da, există câteva reguli care, indiferent de situație, rămân bătute în cuie. Nu sunt multe, dar sunt esențiale pentru noi. În primul rând, respectul. Oricât de obosiți, supărați sau frustrați am fi, nu ridicăm vocea în mod agresiv, nu jignim, nu rănim intenționat. Tonul contează enorm, iar noi încercăm să fim atenți la el chiar și în momentele mai tensionate.

Apoi, vine sinceritatea. La noi în familie, adevărul se spune. Uneori îl spunem cu delicatețe, alteori mai direct, dar nu îl evităm. Preferăm dialogul real în locul lucrurilor lăsate sub preș. Credem cu tărie că orice se poate rezolva mai ușor când e pus pe masă, cu calm și deschidere.

Și mai este ceva foarte important pentru noi: timpul în familie. Fie că e vorba de mesele împreună, fie de serile noastre liniștite sau de orele petrecute în weekend, nu negociem momentele în care suntem toți patru. Poate par reguli simple, dar ele sunt cele care creează atmosfera din casa noastră”, a mai spus prezentatorul de la Pro TV.

