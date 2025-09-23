Întrebat dacă s-au certat rău în timpul competiției, Emil Rengle a răspuns cu sinceritate: „Rău nu. Dar acum hai să fim serioși, ce cuplu sănătos, care stă împreună 24 din 24 și e filmat non-stop, nu are câte o ceartă despre viață?

La noi, în general, certurile au fost despre faptul că eu voiam la stânga, Alejandro voia la dreapta, deci total prostești toate certurile. Sau că eu vedeam verde, el vedea galben. Deci niște lucruri de te ‘p*** pe tine!”.

„Ne-am dorit să stăm la distanță unul față de celălalt”

După ce camerele de filmat s-au stins, cei doi au plecat într-o vacanță unde au simțit nevoia să-și ofere spațiu. „Da. Chiar după emisiune ne-am dorit să stăm la distanță unul față de celălalt pentru că aveam nevoie.

Nu ne-am despărțit, că ne-am dus în vacanță împreună, doar că în vacanță câteva ore am stat fiecare în filmul lui. Eu pe plajă, el în cameră și după aia schimbam”, a explicat Emil. Această distanță nu a însemnat o ruptură, ci mai degrabă o resetare.

„După ce ne-am revenit din febra emisiunii, ne-am dat seama că am făcut, de fapt, o terapie de cuplu și că am învățat foarte multe lucruri unul despre celălalt, care, de fapt, eu cred că ne-a salvat foarte mult din timp”, a mai spus câștigătorul Românii au talent.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

„O terapie de cuplu” pe drumurile Asiei

Emil Rengle a recunoscut că situațiile-limită prin care au trecut i-au ajutat să-și vadă partenerul într-o lumină nouă. „În primul și primul rând că îl vezi pe partenerul tău în niște situații în care în mod normal nu l-ai vedea. Îl vezi cum manipulează pe alții, îl vezi cum cerșește, îl vezi cum se face de râs și te faci și tu cu el pentru că sunteți în aceeași echipă și trebuie să faci același lucru.”

Pentru Rengle, aceste experiențe au fost „arme” de care cuplul poate profita pentru a fi mai puternic. „Toate lucrurile astea, din punctul meu de vedere, sunt niște arme, dacă le putem numi așa, pe care apoi cuplul le poate folosi să fie la potențial maxim, să le meargă mai bine, să fie mai de succes, să fie mai puternici ca și echipă împreună. Și la noi fix asta s-a întâmplat. Ne-a făcut să fim și mai puternici împreună.”

