Săptămâna aceasta, Tigrii au pierdut jocul de imunitate în fața Vulturilor și au fost nevoiți să facă nominalizări pentru eliminare. Mari Fica, TJ Miles și Relu Pănescu au fost trimiși la votul publicului. Astfel, cel din urmă a avut parte de cea mai mică susținere din partea telespectatorilor emisiunii și a fost eliminat.

Relu Pănescu părăsește „Survivor România” 2022. Imediat după anunțul făcut de Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, el a făcut declarații. „Prin prezența mea aici, am ajuns să apreciez cel mai mult mâncarea. Am ajuns să apreciez că în viața de zi cu zi sunt persoane care trăiesc în aceste condiții. În toată viața mea nici măcar o zi n-am trăit în așa condiții. Sunt multe lecții cu care plec acasă. E fantastic, e incredibil ce am putut să trăiesc aici”, a spus Relu Pănescu despre experiența din Republica Dominicană, vizibil emoționat, conform protv.ro.

Colegii lui de echipă s-au bucurat însă când au aflat că Mari Fica și TJ Miles nu pleacă acasă.

„Ce mare surpriză? Adică n-avea nicio șansă. Mamă, e săptămâna noastră”, a fost reacția lui TJ Miles.

În echipa Tigrilor de la „Survivor România” 2022 au mai rămas Ionuț Popa, Oana, Ștefania Ștefan, Alex Nedelcu, Mari Fica și Tj Miles.

Cine e Relu Pănescu de la „Survivor”

În vârstă de 51 de ani, Relu Pănescu de la „Survivor România” 2022 locuiește în Arad. Este antreprenor, însă înainte a fost politician.

Relu Pănescu a fost deputat PSD, iar după ce a ieşit din această funcţie a continuat să susțină partidul, scrie stiridirecte.ro. Pe una dintre rețelele de socializare, concurentul din echipa Războinicilor a postat imagini în care apare alături de animale sălbatice extrem de periculoase.

