„Spălați bine borcanele, sterilizați-le și puneți în ele castraveți, de mărime medie, pe care mai înainte i-ați spălat cu apă rece. Îi așezați pe verticală, dacă puneți în borcane mici sau pe orizontală, în borcanele mari. Pe fundul borcanului puneți mai întâi câteva boabe de muștar și bețe de mărar, apoi un rând de castraveți. Ca să se vadă mai frumos puneți și câteva rondele de morcov.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Morcovul dă un gust dulceag, cum îmi place mie. Puneți și buchețele de conopidă, aveți grijă să fie cât mai proaspătă. Ca să se mențină bine peste iarnă murăturile, eu adaug mult hrean, tăiat felii, și sare grunjoasă, specială pentru murături, nu iodată.

Se toarnă apă fierbinte cu sare peste ele, nu înainte de a pune ceva metalic sub borcane, ca să atenuați șocul termic și să nu se crape borcanul.

Pe deasupra, eu pun un celofan și strâng bine capacul. Borcanele se depozitează în zone umbroase, unde nu este foarte cald, dar nici prea rece, în cămară e bine. Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă, nu este deloc greu de făcut”, spune Sofia Vicoveanca pentru Click.

Recomandări Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

La vârsta de 83 de ani, Sofia Vicoveanca are un ten de invidiat. Recent, ea a dezvăluit ce folosește pentru a-și menține pielea netedă.

„Îmi dau și pe față cu ulei de măsline, aleg însă uleiul de măsline extravirgin. În el pun și bobițele din busuiocul de la Bobotează, pe care îl iau de la biserică. Hidratează și catifelează tenul, uleiul de măsline conține multe vitamine”, mai spune Sofia Vicoveanca.