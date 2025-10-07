Deși are un program extrem de încărcat între concerte, familie și proiecte TV, Andra își face mereu timp pentru una dintre pasiunile sale mai puțin cunoscute: gătitul. Artista, în vârstă de 39 de ani, a mărturisit recent, în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, că timpul petrecut în bucătărie o relaxează și o ajută să se deconecteze.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Cântăreața a dezvăluit și una dintre rețetele ei preferate – o omletă „cu de toate”, pe care o pregătește adesea dimineața. Spre deosebire de rețeta clasică, Andra adaugă slănină, brânză și pătrunjel, ingrediente care, spune ea, fac preparatul mult mai gustos.

„Eu râd mereu că am o variantă de omletă. Îmi place foarte mult să îmi tai un pic de slănină, o crestez, o pun la prăjit. Evident, bat ouăle, pun și un pic de brânzică, iar ca să nu mă simt vinovată pun și un pic pătrunjel…”, a povestit artista.

Cum a slăbit Andra Măruță

Chiar dacă este o gurmandă declarată, Andra a reușit în ultimele luni să slăbească 10 kilograme, urmând un regim echilibrat și antrenamente de pilates. Rezultatul? O siluetă de invidiat și o energie care o face să strălucească pe scenă mai mult ca niciodată.

Recomandări Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală

„M-am apucat de pilates. Fac pilates de ceva vreme, pentru că am și câteva kilograme jos. 9-10, cam acolo m-am învârtit, mi-aș dori să mai pot. Acum am stagnat un pic, dar e bine că am început de undeva.

Cătălin m-a ajutat foarte mult, pentru că eu sunt un om foarte pofticios. Eu dacă văd, trebuie neapărat să mănânc. Cătălin este cel care m-a ajutat și mi-a spus: «E păcat, ai dat atâtea kilograme…, nu ceda». Eu am nevoie de oameni de genul acesta în jurul meu, altfel nu reușesc.

Pe când nu pilatesul am luat-o așa ușor, am dat de o profesoară foarte tare, are răbdare cu mine, îmi explică, vede exact la ce nivel sunt…

Cât despre alimentație, eu vin dintr-o familie în care s-a mâncat foarte mult… cu mulți catolici care nu țin neapărat post… Cumva eu am început să văd lucrurile acestea când m-am mutat în București, să învăț anumite lucruri de genul acesta…”, a mai spus îndrăgita cântăreață.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE