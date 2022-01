Rezultatele se văd în cazul dietei Amaliei Năstase. Cât a slăbit vedeta într-o săptămână. „Deci, se poate”

„M-am îngrășat ca fiecare, na, nu m-am îngrășat 15 kilograme în două săptămâni. M-am îngrășat că am mâncat mult de mai mult timp.

S-au pus niște kilograme pentru că am mâncat. Toată lumea are perioade stresante și am mai mâncat lucruri care nu au fost dintre cele mai sănătoase și s-au acumulat niște kilograme.

Eu în trecut am reușit să slăbesc 30 de kilograme, fapt care mi-a dat sentimentul că pot. Așa că m-am gândit că pot să mă mai îngraș, că slăbesc repede.

Și asta, cumva, așa e. Pentru că am început de nicio săptămână și am dat deja jos 3 kilograme. Deci, se poate – a spus Amalia Năstase la Antena Stars, citat de Unica.

