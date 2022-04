Într-o salopetă foarte mulată pe corp, de culoare portocalie, așa apare Rihanna pe coperta celebrei reviste Vogue. Privește fix către aparatul de fotografiat și își etalează mândră burta de gravidă. Pentru aceeași publicație, ea a povestit despre sarcină și cum l-a anunțat pe rapper că va deveni tată.

„Nu pot să zic că am planificat. Dar în niciun caz nu am fost împotriva. Nu știu când sunt la ovulație și alte lucruri de genul. Doar ne-am distrat. Apoi am văzut rezultatul testului. Nu am pierdut timp. L-am chemat și i-am arătat. Apoi în dimineața următoare am fost în cabinetul medicului și așa a început povestea noastră”, a mărturisit Rihanna.

Cântăreața s-a lăsat fotografiată în ipostaze îndrăznețe de fotograful Annie Leibovitz. A purtat mai multe ținute, dar în majoritatea dintre ele apare cu burta la vedere, la fel cum a făcut de când a anunțat sarcina. Pentru revista Vogue s-a lăsat însă surprinsă doar în lenjerie intimă, apoi în cada plină cu spumă.

Referitor la aparițiile ei controversate de când s-a aflat că e însărcinată cu primul copil, Rihanna nu ia în seamă criticile pe care le-a primit.

„Sper că am reușit să redefinim ceea ce este considerat „decent” pentru femeile însărcinate. Corpul meu trece acum prin schimbări incredibile și nu o să-mi fie rușine de asta. Eu sărbătoresc acest lucru. De ce ar trebui să-ți ascunzi sarcina?

Când am aflat că sunt însărcinată, m-am gândit în sinea mea: Nu am cum să merg la cumpărături pe niciun culoar al maternității. Așadar, îmi pare rău, este prea distractiv să te îmbraci. Nu voi lăsa acea parte să dispară pentru că corpul meu se schimbă.”, a mai spus Rihanna.

Cântăreața a mai adăugat că nu se teme de momentul când va deveni mamă, dar nici după. Va încerca să se ocupe în continuare de o parte din afacerile ei, căci va avea chiar și ajutor în creșterea copilului.

„Echilibrul a fost una dintre cele mai mari provocări ale vieții mele. Iar acum va intra în joc un alt om. Cu toate acestea, am afaceri care nu se vor conduce singure. Mama mea s-a descurcat cu mine și frații mei fără să aibă resursele pe care le am eu, așa că voi face față cu siguranță. Cum va fi? Nu știu sigur”, a mai explicat ea pentru Vogue.

