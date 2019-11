De Livia Lixandru,

Rita Mureșan nu este prea încântată de viața din America. „Mi se pare prea lentă viaţa pentru mine”, a spus Rita pentru Click!.

Fiica Ritei Mureșan muncește de dimineață până seara, așa că mama ei nu a putut sta prea mult în preajma ei.

„Ea era la serviciu de dimineaţa până seara, timp în care eu îi găteam şi mă vedeam cu prietenii mei. M-am întâlnit inclusiv cu Romică Ţociu şi Cornel Palade la un spectacol. Serile le petreceam cu fiica mea”, a spus Rita Mureşan pentru aceeaşi sursă.

„De când am venit, am avut multă treabă şi am tras foarte mult de mine. Mă culc în continuare la 18-19 şi mă trezesc la 3 noaptea. Sper să fac faţă sâmbătă, de ziua mea, la petrecerea la care sunt invitaţi circa 20 de prieteni”, a mai spus vedeta.

Citeşte şi:

Campionul, în floarea vârstei | Despre privilegiul de a fi contemporan cu Ivan Patzaichin

Ministerul Muncii primește 3,9 miliarde de lei la rectificarea bugetară, alte 2,8 miliarde ajung la Sănătate. Se taie 2 miliarde de lei la Educație

Andreea Mantea și-a făcut o nouă intervenție estetică, dar a primit multe critici. „La cum arată, mai bine nu recomanzi”

GSP.RO Ce i-a cerut Țiriac lui Iohannis: „M-am dus ca un olog cu șapca în mână la el!”

HOROSCOP Horoscop 26 noiembrie 2019. Balanțele primesc informații importante