Alina Pușcău a vorbit despre alimentația ei și despre modul în care are grijă de corpul ei, pentru a arăta atât de bine și a nu lăsa trecerea timpului să o afecteze. Alina spune că are o dietă specială pe care o aplică doar în situații urgente, atunci când trebuie să arate spectaculos într-un timp foarte scurt.

„Am o dietă foarte specială pe care o mănânc de exemplu când trebuie să fac o copertă pentru o revistă, când m-am pregătit pentru Playboy, a trebuit să fac 3 luni de zile sport și am ținut o dietă specială: body builder diet.”, a spus Alina Pușcău pentru un post TV.

De asemenea, ea a mărturisit că dieta ei este secretă, după ce a făcut o școală de nutriție în America.

„Dieta mea este secretă. Am făcut școala de nutriție în America. Dimineața mănânc ovăz, înainte de sală. După sală, mănânc o omletă cu cinci albușuri și un gălbenuș și cu puțină salată. Mănânc pui cu orez sau pește cu orez. Orezul e cel mai important.”, a mai spus ea. „Eu mănânc o ciocolată pe zi. Mâncarea mea preferată e pizza”, a mai adăugat Alina Pușcău.

Ce este dieta Bodybuilder

Dieta de culturist (Bodybuilder Diet) este un regim alimentar strict, axat pe creșterea masei musculare și reducerea grăsimii corporale, prin consum ridicat de proteine slabe (pui, pește, ouă, zer), carbohidrați complecși (orez, cartofi, ovăz, quinoa) și grăsimi sănătoase (avocado, nuci, pește gras), adaptată în funcție de fazele de acumulare (bulking) sau definire (cutting), cu un aport caloric controlat și focus pe nutrienți esențiali pentru recuperare și performanță

