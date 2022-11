Actrița a îmbrăcat o rochie controversată, cu cusături și decupaje neașteptate. În partea de sus rochia seamănă cu o maletă, apoi e complet decupată, pare că ar avea un costum de baie. Ulterior, în partea de jos, rochia e lungă până în pământ.

Pe Instagram Julia Fox a explicat că aceasta e o creație Valerievi, un brand din Milano, Italia.

Julia Fox a asortat la această ținută o coafură wet-look, a avut părul colorat cu argintiu, nuanță ce s-a regăsit și în machiajul ei. Actrița a avut și o geantă neagră, la fel ca rochia.

S-a iubit cu Kanye West

În luna martie, Julia Fox a vorbit deschis despre relația cu Kanye West, dezvăluind inclusiv motivul care a dus la despărțirea de celebrul rapper. Actrița a povestit că deși a încercat „să facă lucrurile să funcționeze”, relația lor era predestinată eșecului.

„Deja aveam o viață agitată. Cum să includ această mare personalitate în viața mea deja plină? Pur și simplu nu era o relație care să fie de durată. Am slăbit aproximativ 7 kilograme în acea lună”, a spus Julia Fox pentru New York Times, conform elle.ro.

Întrebată dacă relația sa cu fostul soț al lui Kim Kardashian a fost doar o strategie de marketing, Fox a declarat că „au existat elemente care erau reale”. „Chiar am simțit că sunt iubita lui. Dar am simțit și că parcă am fost distribuită în rolul iubitei sale. El era cel care orchestra totul. Chiar m-am simțit ca într-un film”, a mai adăugat aceasta.

Cei doi s-au cunoscut la începutul acestui an, de Revelion, iar relația lor a durat până pe 15 februarie.

