După ani de zile în care a vândut apartamente și case în Marea Britanie, Rocsana Marcu vinde acum proprietăți în Dubai. Spune că are experiență și că din provocările prin care a trecut le poate da și câteva sfaturi agenților imobiliari care se află la început de drum.

Într-un clip video postat pe Instagram și TikTok, ea a transmis: „Pentru toți agenții care vor să vină în Dubai și să lucreze…Vă încurajez și vă recomand cu mare drag să faceți acest pas, numai că, atenție, trebuie să vă interesați foarte bine înainte, să știți unde veniți.

Chiar astăzi am stat de vorbă cu o fată care a venit din Londra ca să lucreze aici ca agent imobiliar. Nu este chiar ceea ce credeți voi”, a explicat vedeta, care a tras și un semnal de alarmă.

Rocsana Marcu: „În Dubai, pentru că sunt atât de mulți agenți imobiliari, credeți-mă că este o junglă”

A zis că multe dintre agențiile imobiliare din Dubai nu oferă salariu angajaților, ei lucrează doar pe comisioane. „Dacă veniți aici, trebuie să aveți bani, să rezistați măcar trei luni, să nu spun să supraviețuiți, pentru că aici dacă nu vinzi, nu iei niciun ban. Nu îți vei lua salariul din partea agențiilor, vei lucra numai la procent, n-are nicio legătură real-estate-ul din Londra, acolo unde am vândut și încă mai vând proprietăți, dar se ocupă agenții cu care colaborez, sau cu piața imobiliară din România sau cu cea din America. (…)

Dacă veniți aici interesați-vă foarte bine, nu vă luați după cei care vă spun că în Dubai vinzi de faci o grămadă de bani. În Dubai, pentru că sunt atât de mulți agenți imobiliari, credeți-mă că este o junglă. Trebuie, înainte de toate, să cunoașteți foarte bine piața imobiliară de aici. După care, să vă apucați de treabă”, a mai zis Rocsana Marcu.

Bazându-se pe experiențele ei, Rocsana Marcu i-a sfătuit pe agenții imobiliari aflați la început de drum să își negocieze contractele și să obțină un salariu minim, nu să lucreze doar pe comision.

„Minim trei luni, să aveți banii pregătiți, să vă plătiți singuri absolut tot. Atenție, agențiile care spun că vă iau în probă aici, nu vă plătesc nimic. Mai mult decât atât, nu vă vor plăti nici actele. Dacă nu vindeți într-o lună nimic, vă dau afară. Să vă gândiți foarte bine înainte să vă luați biletul de avion și să veniți aici! Negociați la contract, măcar la un salariu minim”, a mai transmis ea.

Ce proprietăți vinde în Dubai Rocsana Marcu

Într-un interviu pentru Click, vedeta a recunoscut că are clienții care nu își permit case și apartamente de milioane de euro, vinde și studiouri mici, în valoare de 100.000 de lire. „Nu vând aici numai proprietăți de zeci de milioane! Pe locul întâi la vânzări aici sunt studiourile.

Am găsit studiouri la prețuri foarte bune, în anumite locuri aici în Dubai, și aproape de Dubai Marina, zona este foarte bună, și m-au rugat românii să le găsesc studiouri la prețuri cât mai accesibile și am de la 100.000 de lire în sus, dar chiria este foarte mare în Dubai, deci se merită ca și investiție, de luat.

Plus că le obțin și plan de plată de 6 până la 8 ani, depinde de dezvoltator, fără dobândă, fără comision. Am fost la o lansare și am vândut în două ore toate studiourile din locul respectiv! Nu e ușor deloc, e concurență, sunt foarte mulți agenți!”, a mai completat Rocsana Marcu.

