Jurații vor avea parte de momente care îi vor lăsa fără cuvinte, iar publicul va descoperi noi povești care merită să fie în lumina reflectoarelor. În doar câteva ore, scena talentelor va fi pregătită să descopere oameni care își urmează pasiunea și au curajul să o arate întregii țări.

Printre concurenți, va urca pe scenă și Albert, un copil de 4 ani și jumătate care îi va surprinde pe toți prin pasiunea și cunoștințele sale neobișnuite pentru vârsta lui. „I-am cumpărat cartonașe cu litere în prima fază, și undeva pe la 1 an și zece luni deja știa alfabetul și în engleză, și în română.

Mai știa și să numere în ambele limbi până la o sută. Iar la doi ani și ceva a învățat codul Morse”, a povestit tatăl lui. Pentru jurați, momentul micuțului Albert va fi impresionant: „Cum ai început, ne-ai omorât. Prima oară am crezut că zici că ai 56 de ani. Am crezut că va fi număr de stand-up comedy”, a spus Andi Moisescu.

Ce va aduce Albert pe scena talentelor și dacă va trece în etapa următoare, rămâne de văzut în această seară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Românii au talent. Show-ul poate fi urmărit la PRO TV și, în avans, pe VOYO.