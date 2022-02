Aseară a început cel de-al 12-lea sezon al show-ului care oferă tuturor oamenilor șansa de a străluci sub lumina reflectoarelor: „Românii au talent”!

În ultima săptămână, așteptarea a crescut, iar toți cei de acasă au fost curioși să vadă prima ediție a sezonului #super12. Cu o nouă componență a juriului, format acum din Dragoș Bucur, Mihai Bobonete, Andra și Andi Moisescu și cu cei mai iubiți doi prezentatori, Smiley și Pavel Bartoș, sezonul a adus încă o dată concurenți care s-au pregătit și au oferit un super show!

În ultimele zile, vestea lansării superproducției a depășit granițele țării! Astfel, în Tokyo și în New York, în unele dintre cele mai circulate zone din oraș, s-au văzut imagini în premieră din noul sezon. O dată în plus, ecourile producției atât de bine cunoscute de toți românii au răsunat în toate colțurile lumii și au amintit tuturor că urmează un sezon de excepție.

„Cea mai iubită emisiune de divertisment, «Românii au talent» este locul în care își dau întâlnire oamenii cu visuri mari, cei care știu că pot schimba lumea și că merită un loc sub lumina reflectoarelor. Lansarea sezonului #super12 a fost parte din sărbătoarea anuală pe care emisiunea o aduce în România. Într-o perioadă în care în jurul nostru volumul de informații negative pare a fi tot mai apăsător, «Românii au talent» este modul perfect de a încheia seara de vineri și de a găsi liniștea alături de familie sau prieteni. Iar în acest an ne-am dorit să trecem bariera țării pentru a duce mai departe bucuria noastră, așa că am ajuns în mari orașe ale lumii pentru a aduce zâmbetele atât pe fețele românilor de acolo, cât și ale celor care cunosc formatul internațional”, declară Bogdan Țurcanu, Head of Marketing PRO TV.

Ce s-a întâmplat în prima ediție de la „Românii au talent”, sezonul 12

Andra i-a oferit golden buzz lui Emanuel Ion, elevul de 15 ani, din Constanța, nevăzător din naștere. Acesta a impresionat cu abilitatea lui de a cânta la orgă și a câștigat respectul întregii țări.

Seara s-a încheiat și cu un al doilea golden buzz, oferit de Pavel Bartoș și Smiley lui Alex Dowis, artistul din Cehia, de 42 ani. Concurentul a oferit un joc de lumini senzațional.

Concurenții care au impresionat juriul și au primit din partea acestora 3 sau 4 DA sunt: Pasha și Aliona, Anamaria Trotea, Ioana Ciucă, Compagnia Colonna, Elastic – Stephane Devaux, Raisa Stanciu, Marlena Amironesei, Ecaterina Dosan și Iulian Țurcanu, Daniel Vura, Viola Brand, Alex Furman și Trio Legends.

