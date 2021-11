În cadrul unui interviu pentru emisiunea lui Cătălin Măruță, Romanița Iovan a vorbit și despre relația cu Irinel Columbeanu. Cei doi au format un cuplu din anul 1986 până în 1996, atunci când au decis ca fiecare să o ia pe drumul său. După ce povestea lor de dragoste s-a încheiat, cei doi au rămas cu o frumoasă relație de prietenie.

Creatoarea de modă vorbește foarte frumos despre afacerist și își aduce aminte cu drag de anii respectivi. Deși au trecut mai bine de 30 de ani de la începutul relației lor, acum pe Romanița și Irinel îi leagă o frumoasă prietenie.

„Relația noastră a fost foarte frumoasă și s-a transformat într-o relație foarte frumoasă de prietenie care durează și acum, în zilele noastre”, a declarat Romanița Iovan.

Deși și-au refăcut viața, creatoarea de modă îi este alături necondiționat afaceristului și-l ajută de fiecare dată când are nevoie. „Am fost alături de el oricând și oricum. Și el la fel, indiferent prin ce am trecut fiecare. Pot spune că, de multe ori, relația de prietenie este mult mai frumoasă decât o relație de iubire”, a continuat vedeta.

Romanița Iovan, despre Irinel Columbeanu: „Când era iubitul meu, el nu avea nimic”

În urmă cu ceva timp au apărut zvonuri potrivit cărora Irinel Columbeanu ar fi susținut-o financiar pe Romanița Iovan. În cadrul unui interviu mai vechi, creatoarea de modă spunea că afaceristul nu avea nimic atunci când ei au fost împreună.

„Nimeni nu are o poză cu noi. Toți vorbesc din auzite. Nu ar fi fost nimic rău ca el să-mi fi asigurat protecția financiară, dar Irinel Columbeanu, când era iubitul meu, nu avea nimic.

Nici casa, nici mașinile pe care le are acum, nici banii din conturi. Amândoi am pornit de la zero. După Revoluție, și-a cumpărat tot o mașină inferioară, după Oltcit-ul de dinainte”, a declarat Romanița Iovan, potrivit WOWbiz.

„Stătea cu chirie, la ICRAL. Importurile de papucei (n.red.: prima afacere a Romaniței a fost cu espadrile aduse din China) le-am garantat cu imobilele alor mei, el nu s-a amestecat în businessul meu.

Atunci când eu construiam, noi nu mai eram de mult împreună. Ca să nu mai zic că am fost înaintea lui în domeniul imobiliar. El a cumpărat în Piața Victoriei, dar eu am construit de la zero”, a mai spus designerul atunci.

