„Albert a avut un rol foarte important în viața mea, pentruică întotdeauna am zis că o sarcină te regenerează. Și dacă această sarcină a venit la 42 de ani, adică acum 15 ani, chiar am simțit o regenerare a organismului. Faptul că am un copil mic ca vârstă, că așa are 1,85 , e mai înalt decât mine, mă ține în formă, mă ține activă.

Când era mai mic Albert, acum vreo 8-9 ani, țin minte că m-am dus să-l iau într-una dintre tabere, și el mi-a zis:

„Mama, tu câți ani ai?” Și aveam 49 de ani! Și el îmi zice: «Aoleo, mamă! Ești cea mai bătrână mamă din tabără!» Pe bune? Păi ,până și mama lui Andrei are 36 de ani, care Andrei avea 13 ani și Albert avea doar 8. Atunci i-am zis:„Alberțel, vezi vreun fir de păr alb? Nu!”

În momentul ăla și-a dat și el seama că mama lui nu are vârstă! A fost momentul în care am zis că trebuie să fiu tare pe poziție, să-i explic copilului, nu e un subiect ce trebuie lăsat așa”, a declara Romanița Iovan pentru Click.

Cu ce se ocupă Albert la 15 ani

„Albert este în momentul de față pilot de raliu, la 15 ani. Îl susțin în activitatea lui sportivă, care e superinteresantă. Își moștenește tatăl clar, are gena lui! Și de forță, și de pasiune.

E totuși un sport sigur pentru că ei sunt încorsetați acolo în mașină, e un sistem foarte sigur. Își creează o personalitate foarte puternică, de bărbat adevărat”, a mai adăugat creatoarea de modă.

