Prezentă la petrecerea VIVA! 2022, Romanița Iovan a vorbit despre relația cu Iulian și a mărturisit că nu ține neapărat să facă pasul cel mare, mai ales că totul merge perfect. Cei doi au venit împreună la petrecerea de zilele trecute.

„Cred că nu există un secret, poate pentru că nu suntem legați prin niciun act, dar poate dacă am fi fost legați ar fi fost la fel, deci nu pot să spun că dacă și cu parcă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Până la urmă sentimentul de a fi liber, neîncorsetat , de a face ceea ce vrei să faci și dorești să faci, fără să ai impuneri sau lucruri care nu te reprezintă, cred că asta e până la urmă tot ceea de înseamnă într-un cuplu, într-o relație dintre doi parteneri.

De altfel lui îi place să joace golf, eu am prezentări de modă și în străinătate și în țară, el vine cu mine de câte ori am eu nevoie de el, eu vin cu el de câte ori are el nevoie. Ne susținem, ceea ce eu zic că este foarte bine, a declarat aceasta pentru VIVA!

