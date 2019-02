Rona Hartner a petrecut în spital noaptea trecută, iar alături de ea a fost logodnicul, Herve „Sunt bine. Mă ține credința, speranța și nu vreau să cultiv frica. Eu am venit în România pentru Scena Misterelor, trebuia să plec joi în Franța. De miercuri nu mă simțeam în apele mele. Înainte să mă duc la avion doctorul mi-a zis că nu plec nici până la Sinaia, pentru că mă va opera de urgență. La tomograf s-a arătat că am o tumoare la colon, asta mă seca de puteri. Era o stare surdă de rău, am făcut niște investigații în Franța, dar nu dădea nimic. Eu sunt un om care nu ia medicamente decât dacă spune doctorul. Dacă luam avion făceam flebită, mi se umflau membrele. Suntem împreună, Herve a rămas cu mine aici, ne-am uitat la film. Rugăciune la greu. Așa petrecem, primim familia, vizite, îi liniștim pe toți. Mâine dimineață la prima oră mă operez, îi rog pe toți să aprindă o candelă pentru mine.”, a declarat Rona Hartner, la Star Matinal de Weekend.

Actrița a anunțat recent că se va căsători. Rona Hartner și francezul Herve trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au logotit, iar anul acesta se vor căsători în Franța. Rona Hartner se va căsători la catedrala Notre Dames, iar apoi petrecerea va continua la un club şi se va încheia pe plajă. „Problema mea este că mă voi schimba de câteva ori în ziua respectivă. Probabil voi avea mai multe ţinute. Am avut nişte viziuni, am văzut rochia de mireasă. Mi-ar plăcea să port o coroniţă specifică tradiţiei ortodoxe. Nu avem încă naşi pentru căsătorie şi nici nu am fixat data exactă a evenimentului”, a spus Rona.

