„Dragii mei, înainte să apară vreo veste ciudată, trebuie să vă spun eu despre ce e vorba. Am avut o stare proastă joi noaptea, vineri am fost preluată de urgență și internată de urgență la Spitalul Floreasca. Voi fi operată luni. Au găsit ceva la tomograf care nu este prea bun. Vreau să vă rog pe această cale tuturor, să nu vă fie frică să vă duceți la doctor, atunci când vă simțiți rău. Eu am crezut că este o ocluzie intestinală, dar de fapt este o altă problemă, dar este vorba despre o tumoare. Nu mi-e teamă să o operez de urgență. Am început deja tratamentul cu fier. Vă rog să vă rugați pentru mine. Mă bazez pe mesajele voastre și să știți că o să ies învingătoare. Tumoarea este localizată, deci operabilă. Ceea ce este bine. Vă țin la curent și am încredere în medicii din România”, a declarat Rona Hartner pe contul de socializare.

Actrița a anunțat recent că se va căsători. Rona Hartner și francezul Herve trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au logotit, iar anul acesta se vor căsători în Franța. Rona Hartner se va căsători la catedrala Notre Dames, iar apoi petrecerea va continua la un club şi se va încheia pe plajă. „Problema mea este că mă voi schimba de câteva ori în ziua respectivă. Probabil voi avea mai multe ţinute. Am avut nişte viziuni, am văzut rochia de mireasă. Mi-ar plăcea să port o coroniţă specifică tradiţiei ortodoxe. Nu avem încă naşi pentru căsătorie şi nici nu am fixat data exactă a evenimentului.’ a spus Rona.

Citește și

Povestea amicalului caritabil al naționalei cu Bayern München, din 1990: „Am primit cinci mașini second hand, mobilă, faxuri și bani de prima de calificare la Mondial'