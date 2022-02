Roxana Ciuhulescu, fosta vedetă a emisiunii ProMotor, a fost eliminată de la Survivor România 2022, din cauza unor probleme medicale.

Survivor este un reality-show care scoate în evidență calitățile sportive, atletice ale participanților, având un impact uriaș și asupra telespecatorilor ProTV. Cei cu o bună pregătire fizică au șanse, la capătul mai multor probe de rezistență și îndemânare, să câștige marele premiu de 100.000 euro. Concurenții întrecerii de pe ProTV sunt împărțiți în două echipe – „Faimoșii” și „Războinicii”.

Foamete și dureri în Dominicană

Femeia în vârstă de 43 de ani, care a cochetat și cu media, ca prezentatoare de emisiuni auto sau de fotbal, a povestit într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor ce impact a avut această experiență asupra ei, mai ales că în trecut, în 2017 mai exact, a refuzat participarea la o emisiune-concurs asemănătoare, ”Exatlon”.

”În realitate, Survivor este de zece ori mai greu decât se vede la televizor. Foametea, dormitul sub cerul liber, pe scânduri, frigul, umezeala, durerile de oase, arsurile soarelui, pișcăturile insectelor, alergiile sunt doar câteva dintre „ingredientele” celei mai dure competiții de supraviețuire din lume. A fost o experiență foarte dură, imposibil de uitat”, a rememorat Roxana, pentru Gsp.

”S-a umflat piciorul, era dublu”

Fosta sportivă de performanță în handbal a detaliat problemele medicale îndurate: ”Genunchiul mi s-a umflat și, după două zile de stat pe bară, medicul ortoped a decis să fiu trimisă la spital. Mi-a fost extras lichidul de la genunchi, însă, chiar și așa, piciorul a continuat să se umfle până aproape că s-a dublat. Pentru că durerile au persistat și nu mai puteam călca, medicul Survivor a decis că nu mai pot continua competiția. Riscul cel mai mare era să fac fractură. Problema ivită la genunchi a dus la eliminarea mea din concurs, din cauze medicale. Există o suspiciune de ruptură de ligament. Totuși, până nu avem rezultatul RMN-ului este greu de pus un diagnostic”.

Înțepături spre CRBL

Chiar dacă se recomandă ca o jucătoare de echipă și un om sociabil, Roxana a avut confruntări, pe care nu le-a ascuns, cu doi coechipieri de la ”Faimoși”: ”Cu toți am avut o relație bună, mai puțin cu Zmărăndescu și cu CRBL. Am legat o prietenie frumoasă cu Robert Niță, sportul ne-a unit și am avut plăcerea să descopăr în el un om extraordinar. O altă surpriză am avut-o din partea Andreei Tonciu. Cel mai dezamagită am fost însă de CRBL, este cu totul altfel față de cum credeam eu că este. Situațiile de genul acesta ne fac să cunoaștem oamenii așa cum sunt ei cu adevărat”.

Andreea Tonciu și CRBL, ceartă Survivor

Pe cine vede în finală

Roxana a rămas și cu amintiri hazlii, acum, deși în concurs a avut bătăi de cap: ”Nopțile sunt foarte grele, mai ales când unul sforăie foarte tare. Zmărăndescu ar putea concura la nivel de sunet cu orice drujbă. Noroc că o aveam pe Elena Chiriac, care dormea lângă el și care îl mai scutura în mijlocul nopții, așa mai reușeam să închid și eu un ochi. Dacă Niță va fi apt fizic, are mari șanse să ajungă în finală. La fel și Radu Itu, cred că are toate calitățile unui câștigător. Și din tabăra „Războinicilor” văd un finalist, pe Ionuț Popa”.

