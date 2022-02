Aceștia se mută din chirie, își cumpără o casă, care ar valora aproximativ 200.000 de euro, a scris click.ro. Roxana Ciuhulescu va locui în curând în Pipera. „Vrem să facem o mutare după patru ani. Din chiriași devenim proprietari. Ne cumpărăm o casă frumoasă în Pipera, o casă mult visată. După ce am vizionat mai multe case, ne-am decis că una este pentru sufletul nostru. O luăm de la zero. De-a lungul timpului, am mai luat-o de la zero. Și acum este timpul!

Cu bucurie și dorință, abia așteptăm să ne mutăm în căsuță nouă, cartier nou, select, în Pipera. Fiecare cu camera lui, doar mami și tati vor dormi înghesuiți”, a declarat Roxana Ciuhulescu.

Conform aceleiași surse, la „Survivor România” 2022 Roxana Ciuhulescu ar fi câștigat 10.000 de euro.

Are probleme de sănătate după „Survivor România” 2022

Într-un interviu pentru Click, Roxana Ciuhulescu s-a arătat îngrijorată pentru starea ei de sănătate, pentru piciorul la care s-a accidentat și cu care abia mai calcă. Imediat după ce a revenit din Republica Dominicană, a făcut toate analizele necesare, iar medicul a anunțat-o că e suspectă de ruptură de menisc. E posibil să fie supusă în perioada următoare unei intervenții chirurgicale.

„De-abia mai calc! Ce pot să mai zic? Nu e bine deloc! Sunt suspectă de ruptură de menisc interior și exterior și se pare că am și lichid la picior! De altfel, mi-au scos lichid de la picior și medicii din Republica Dominicană.

Am fost la un medic ortoped renumit, cel mai bun de la noi, dânsul mi-a pus acest diagnostic. Acum aștept să iasă și rezultatul la RMN, ca să văd dacă intru la operație. Sunt foarte îngrijorată că nu e deloc bine ce se întâmplă cu piciorul meu”, a declarat vedeta.

