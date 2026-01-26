Printre altele, concurenta din celebrul show de supraviețuire ne-a precizat că nu s-ar fi văzut câștigătoarea Survivor România 2026 și că simte că a stat în emisiunea de la Antena 1 atât cât trebuia.

Mai mult decât atât, Roxana Condurache a spus în exclusivitate pentru Libertatea că primele persoane pe care le-a sunat după ce a fost eliminată de la Survivor România 2026 au fost mama ei și copilul ei.

Concurenta de la Survivor România 2026 își dorea să-și audă mama și copilul

Libertatea: Ce ai simțit când ai ajuns la duelul pentru eliminare? Te gândeai deja că pleci acasă?

Roxana Condurache: Cred că oricare dintre noi, din ziua în care află că va ajunge la duel, începe să se gândească ce vrea să facă mai departe. E o luptă cu tine! E o luptă dură pe care o ai în minte. Este ca și cum ți se deschide o poartă strălucitoare prin care poți să treci pentru a ajunge înapoi la viața pe care o ai acasă: cu restaurante, mâncare bună și pat confortabil.

Apoi, mai ai o poartă care te lasă în sărăcia și mizeria de la Survivor, prin care treci în fiecare zi. Nu puteam să mă spăl, mă spălam în mare, aveam nisip pe mine, apa cu sare era mereu pe corpul meu, eram înțepată de insecte, părul arăta groaznic, pentru că nu aveam șampon, tenul era ars de soare… Mi-au apărut pete pe față!

A trebuit să stau să mă uit la cele două porți și să spun dacă vreau să rămân la Survivor. Mi-a fost foarte greu să iau această decizie. Inclusiv faptul că am venit la Survivor consider că a fost hotărât de Univers. Am zis că nu vreau să hotărăsc, nu vreau să aleg o poartă, ci o să fac cum pot și cum simt, iar decizia trebuie să fie luată de Divinitate. Consider că Divinitatea alege mai bine pentru noi, căci Dumnezeu vede întregul puzzle, nu doar trei bucăți, așa cum o facem noi. Eu consider că așa a fost aleasă calea mea! Mă gândeam la tot ce am acasă, era un dor enorm față de copilul meu, pe care nu a existat niciodată, de când s-a născut, să nu îl văd mai mult de o săptămână.

– Cum a fost primul moment când ți-ai recuperat telefonul? Cu cine ți doreai să vorbești?

– Nu am primit telefonul imediat cum am ieșit, așa cum am crezut. Am sunat-o pe mama de pe telefonul producției! Apoi, când mi-am primit telefonul, am vrut să vorbesc cu fiul meu. Asta îmi doream cel mai mult!

– Cum ți s-au părut traseele din acest sezon? Știm că au fost multe în premieră. Care erau mai dificile: pe apă sau pe uscat?

– Pentru mine, evident că dificile au fost cele de pe apă, pentru că aveam frica de a sări. Mi-ai pus apă, trebuie să sar în ea, panică! Dar m-am descurcat și la acestea la fel de bine ca la probele de pe uscat. Traseele nu mi s-au părut atât de dificile! Dacă era o situație în care mâncai bine, dormeai într-un pat, cred că ar fi fost chiar distractiv. Cred că arată foarte interesant la televizor!

Noi eram extenuați. Uneori mergeam prin junglă și simțeam că leșin din cauza foamei. Pentru noi era mai greu să nimerim ținta! Te uiți de la televizor și zici că nu am reușit. Da, dar tu ești un om hrănit, odihnit, cu familia lângă tine, iar eu nu am mâncat de două zile, mi-e dor de fiul meu și văd ținta dublu!

Actrița nu regretă că a fost eliminată din show-ul de la Antena 1

– Ai vreun regret în urma participării la Survivor?

– Nu! Nu consider că am vreun regret. Toată lumea mă întreabă dacă voiam să stau mai mult. Consider că s-a întâmplat ce trebuia! Nu voiam să risc o accidentare. Uneori mergeam mai încet pe traseu, pentru că sunt o mamă singură, cu un copil care mă aștepta acasă. Pentru niciun show din lume nu îmi pot risca sănătatea! Alții din echipă, cum ar fi Naba, au simțit pe pielea lor anumite lucruri. Și mie mi-a fost rău într-o zi și acest lucru m-a pus pe gânduri! Îmi era frică de faptul că voi putea avea probleme cu stomacul, pentru că nu mâncam ce trebuie.

Cea mai bună variantă pentru mine a fost să stau doar atât la Survivor. Nu sunt un om sportiv, nu am o experiență așa cum au Patricia sau Gabi Tamaș. Nu mă pot compara nici în 10 vieți cu ei! Sunt un om normal. Sunt actriță! Merg doar la sală, unde alerg pe o bandă și ridic niște greutăți. În rest nu înot, nu merg cu bicicleta, nu am astfel de activități. Mie îmi plac activitățile intelectuale. Ador să scriu, să editez, să creez, să filmez și tot așa.

Acest show nu este pentru mine! Am acceptat să vin la Survivor pentru că am vrut să mă arunc într-un spațiu necunoscut și să văd cum mă descurc. Mi-am depășit multe limite, am simțit pe pielea mea ce înseamnă experiența Survivor, dar, în același timp, cred că a fost de ajuns. Nu trebuia să exagerez! Până la urmă, nu am nicio motivație de a câștiga Survivor. Nu am de ce și nu consider că ar trebui să câștig. După mine, cred că Gabi Tamaș va câștiga și nu mă pot compara cu un fotbalist de talie internațională.