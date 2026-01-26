Tensiunile au atins cote maxime în echipa Faimoșilor, după o serie de discuții aprinse privind nominalizarea pentru duel. În cele din urmă, echipa a decis ca la duel să fie trimis Cristian Boureanu, votul fiind unul clar și fără echivoc.

Situația s-a complicat în momentul în care Adrian Beleuț, deținătorul colanului de imunitate, a trebuit să facă cea de-a doua nominalizare. Deși majoritatea colegilor ar fi dorit ca Larisa Uță să ajungă la duel, Adrian a ales să o trimită în arenă pe Roxana Condurache, decizie care a stârnit nemulțumiri și reacții puternice în echipă.

Roxana Condurache și Cristian Boureanu s-au luptat pentru un loc la Survivor România

Astfel, Roxana Condurache și Cristian Boureanu au ajuns față în față la duel, într-o confruntare tensionată. Cei doi nu au ezitat să își arunce replici acide, iar atmosfera a fost una încărcată de emoții și reproșuri. În final, Cristian Boureanu a reușit să câștige proba, asigurându-și locul în competiție. Roxana Condurache a fost eliminată din Survivor.

La plecare, actrița a transmis un mesaj plin de sinceritate, spunând că își dorește să vadă de acasă o echipă mai unită decât a fost în perioada în care ea a luptat alături de colegii săi.

„Mă bucur pentru Cristi, că a rămas aici. Știu că își dorea foarte mult și sper că această nouă șansă care i se dă, pentru că a câștigat duelul, să îl pună puțin pe gânduri și poate să își revizuiască puțin atitudinea față de colegii lui. Ar fi bine pentru voi toți să vă înțelegeți mai bine. Știu că vă doriți asta. Poate pare penibil că zic eu, dar sper să vă înțelegeți. Ar trebui să găsiți o soluție, pentru că altfel o să vă faceți zilele groaznice unul altuia și e păcat. Eu nu vreau să văd asta”, a declarat Roxana Condurache, la Survivor, după ce a fost eliminată.

Eliminarea Roxanei Condurache a afectat-o profund pe Marina Dina

Eliminarea Roxanei a afectat-o profund pe Marina Dina. Cele două s-au apropiat considerabil în timpul competiției, iar vestea că Roxana a fost trimisă la duel de Adrian Beleuț a dezamăgit-o pe Marina, care ar fi preferat ca echipa să țină cont de dorința majorității și să o nominalizeze pe Larisa Uță.

În momentul în care Roxana Condurache a părăsit competiția, Marina Dina a izbucnit în lacrimi, mărturisind că între ele s-a legat o prietenie puternică în condițiile dure din Survivor. Eliminarea a lăsat nu doar un gol în echipă, ci și un semn clar că tensiunile interne pot cântări decisiv în parcursul concurenților.

„Eu cu Roxana am rezonat, suntem amândouă mame și îmi e foarte greu să o văd plecând”, a declarat Marina Dina.