Noul jurnal va debuta în weekendul 7-8 februarie 2026 și va fi prezentat alternativ de Roxana Hulpe și Cosmin Stan, cei care prezintă și jurnalul de știri de dimineață din fiecare weekend.

Dacă dimineața cei doi vor fi împreună la pupitrul știrilor, la ora 13.00 la pupitrul știrilor va apărea doar unul dintre Roxana Hulpe sau Cosmin Stan, prin rotație.

„Este un jurnal dinamic, extrem de viu. Colegii mei din redacție, reporterii, vor fi pe teren. Vom acoperi toate evenimentele, inclusiv zona de cultură. Vom avea foarte multe subiecte în această direcție. Suntem efectiv loviți din toate părțile de informații și cred că rolul programelor de știri este esențial. E nevoie de mai multe știri și de știri în care să crezi.

De sâmbătă mă întâlnesc din nou cu telespectatorii și la prânz. De la ora 13.00, sâmbăta și duminica, nu doar dimineața. Voi prezenta un weekend eu, un weekend colegul meu Cosmin Stan, cu care deja prezint jurnalul dimineții în weekend”, a spus Roxana Hulpe în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Apoi, cei de la PRO TV au anunțat și oficial, printr-un comunicat de presă, noul jurnal din weekend de la ora 13.00.

„Trăim într-o perioadă în care informația vine din toate direcțiile, într-un ritm amețitor, iar adevărul devine tot mai greu de distins. Tocmai de aceea, Știrile PRO TV își asumă astăzi o misiune esențială: aceea de a aduce rigoare, context și claritate. Noul jurnal de prânz completează structura informativă a weekendului la PRO TV și devine un punct de întâlnire cu realitatea zilei, într-un format coerent, dinamic și adaptat nevoilor actuale de informare”, au spus cei de la PRO TV.

„După jurnalul matinal de weekend, mă bucur enorm să mă întâlnesc cu telespectatorii și la prânz. Noul jurnal Știrile PRO TV de la ora 13 este un jurnal ancorat în real, viu, cu multe transmisiuni în direct și reporteri prezenți în mijlocul evenimentelor din București și din toată țara. Este un jurnal de weekend care surprinde realitatea în desfășurare, de la evenimente la cultură, și care oferă repere sigure într-o lume aflată într-o continuă schimbare”, a fost și anunțul oficial făcut de Roxana Hulpe prin intermediul comunicatului de presă.

