Noul jurnal va debuta în weekendul 7-8 februarie 2026 și va fi prezentat alternativ de Roxana Hulpe și Cosmin Stan, cei care prezintă și jurnalul de știri de dimineață din fiecare weekend.

Dacă dimineața cei doi vor fi împreună la pupitrul știrilor, la ora 13.00 la pupitrul știrilor va apărea doar unul dintre Roxana Hulpe sau Cosmin Stan, prin rotație.

„Este un jurnal dinamic, extrem de viu. Colegii mei din redacție, reporterii, vor fi pe teren. Vom acoperi toate evenimentele, inclusiv zona de cultură. Vom avea foarte multe subiecte în această direcție. Suntem efectiv loviți din toate părțile de informații și cred că rolul programelor de știri este esențial. E nevoie de mai multe știri și de știri în care să crezi.

De sâmbătă mă întâlnesc din nou cu telespectatorii și la prânz. De la ora 13.00, sâmbăta și duminica, nu doar dimineața. Voi prezenta un weekend eu, un weekend colegul meu Cosmin Stan, cu care deja prezint jurnalul dimineții în weekend”, a spus Roxana Hulpe în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Apoi, cei de la PRO TV au anunțat și oficial, printr-un comunicat de presă, noul jurnal din weekend de la ora 13.00.

„Trăim într-o perioadă în care informația vine din toate direcțiile, într-un ritm amețitor, iar adevărul devine tot mai greu de distins. Tocmai de aceea, Știrile PRO TV își asumă astăzi o misiune esențială: aceea de a aduce rigoare, context și claritate. Noul jurnal de prânz completează structura informativă a weekendului la PRO TV și devine un punct de întâlnire cu realitatea zilei, într-un format coerent, dinamic și adaptat nevoilor actuale de informare”, au spus cei de la PRO TV.

„După jurnalul matinal de weekend, mă bucur enorm să mă întâlnesc cu telespectatorii și la prânz. Noul jurnal Știrile PRO TV de la ora 13 este un jurnal ancorat în real, viu, cu multe transmisiuni în direct și reporteri prezenți în mijlocul evenimentelor din București și din toată țara. Este un jurnal de weekend care surprinde realitatea în desfășurare, de la evenimente la cultură, și care oferă repere sigure într-o lume aflată într-o continuă schimbare”, a fost și anunțul oficial făcut de Roxana Hulpe prin intermediul comunicatului de presă.

Arhitectul-şef al sectorului 5 și alte două persoane, reținute după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 din Bucureşti
Știri România 07:57
Arhitectul-şef al sectorului 5 și alte două persoane, reținute după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 din Bucureşti
Procesul „târât" al unui dezastru ecologic. Cazul politicianului PSD patron de incinerator care a îngropat sute de mii de tone de animale pe malul Dunării
Știri România 07:00
Procesul „târât” al unui dezastru ecologic. Cazul politicianului PSD patron de incinerator care a îngropat sute de mii de tone de animale pe malul Dunării
Monden

Cine este bărbatul alături de care Andreea Antonescu a apărut pe plaja din California. Artista a făcut senzație în costum de baie
Stiri Mondene 09:00
Cine este bărbatul alături de care Andreea Antonescu a apărut pe plaja din California. Artista a făcut senzație în costum de baie
Roxana Hulpe, anunț oficial după decizia luată de PRO TV în privința ei și a lui Cosmin Stan: „Lume aflată într-o continuă schimbare"
Stiri Mondene 08:50
Roxana Hulpe, anunț oficial după decizia luată de PRO TV în privința ei și a lui Cosmin Stan: „Lume aflată într-o continuă schimbare”
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Dosarul lui Călin Georgescu s-a blocat din cauză că doi judecători se contrazic pe o decizie
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
