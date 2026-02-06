Reacția lui Cosmin Stan, după ce știrile PRO TV lansează jurnalul de prânz de weekend. „Vom deveni o obișnuință”

Trăim într-o perioadă în care informația vine din toate direcțiile, într-un ritm amețitor, iar adevărul devine tot mai greu de distins. Tocmai de aceea, Știrile PRO TV își asumă astăzi o misiune esențială: aceea de a aduce rigoare, context și claritate.

„După jurnalul matinal de weekend, mă bucur enorm să mă întâlnesc cu telespectatorii și la prânz. Noul jurnal Știrile PRO TV de la ora 13 este un jurnal ancorat în real, viu, cu multe transmisiuni în direct și reporteri prezenți în mijlocul evenimentelor din București și din toată țara. Este un jurnal de weekend care surprinde realitatea în desfășurare, de la evenimente la cultură, și care oferă repere sigure într-o lume aflată într-o continuă schimbare”, a spus Roxana Hulpe.

„E o extindere firească a întâlnirii noastre matinale din fiecare weekend. Și mă bucur că vom avea acum ocazia să le mai aducem oamenilor, și în miezul zilelor de sâmbătă și duminică, încă un jurnal clar, echilibrat și relevant, cu știrile esențiale ale momentului. Sunt sigur că în foarte scurt timp vom deveni o obișnuință de weekend pentru cei care vor informație corectă, prezentată onest și responsabil”, a spus Cosmin Stan.

Noul jurnal de prânz completează structura informativă a weekendului la PRO TV și devine un punct de întâlnire cu realitatea zilei, într-un format coerent, dinamic și adaptat nevoilor actuale de informare.

