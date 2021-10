Roxana Vancea s-a pozat în lenjerie intimă, în luna a opta de sarcină. Cât de slabă e vedeta

Roxana Vancea este însărcinată în 8 luni, însă este extrem de slabă, iar ultima apariție i-a șocat pe admiratori și asta pentru că bruneta nu s-a îngrășat deloc.

„Mai e un pic”, a scris Roxana pe Instagram. Mesajele au curs lanț, iar mulți au felicitate-o pentru cât de bine arată cu puțin timp înainte de a naște un băiețel.

Antrenoarea de fitness a declarat că s-a îngrășat doar 5 kilograme, iar în timpul sarcinii și-a făcut toate poftele. Roxana Vancea arată mai bine ca niciodată.

„Nu mă simt însărcinată, n-am simțit până acum, sper să nu simt nici în astea trei săptămâni pe care le mai am. Aveam vreo 60 de centimetri în talie înainte de a rămâne însărcinată, acum am 85 de centimetri, la 35 de săptămâni.

Am mâncat, dar deloc dulciuri. Am pus doar cinci kilograme, am 52 de kilograme acum, dintre care peste 2 kilograme are bebelușul. Am cumparat chestii pentru bebe.

Nu am emoții sunt mai mult curioasă, dar mama și soacra abia așteaptă să nasc să mă ajute”, a declarat recent Roxana Vancea, potrivit Click.

