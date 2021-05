„Schiloadă, nu mai am nici fund, nici nimic. N-am mâncat nimic zilele astea. Sunt atât de slabă că am paranteze, Doamne!

Nu știu dacă am fost așa slabă nici când m-am întors de la Survivor sau din Asia. Foarte slabă, nu zici că am fost la videoclip. Am slăbit foarte mult înainte pentru că m-am stresat, dar îmi revin. Și-mi place de mine și slabă”, a spus Ruby.

Ruby și dansatorul ei, Robert, au o relație de aproximativ zece ani, însă cei doi aveau sentimente unul față de celălalt încă din timpul legăturii pe care cântăreața o avea cu Oxi, fostul iubit și manager.

„Nu aveam voie să am iubiți în adolescență. Primul iubit l-am avut la vârsta de 17 ani. Robert, (n.r. actualul partener de viață), este al doilea bărbat din viața mea.

Robert a fost dansatorul meu multă vreme, am fost prieteni mult timp, dar cred că am avut mereu ceva pentru el în adâncul sufletului. M-a cucerit prin faptul că este copilăros ca și mine.

Avem grijă împreună de animăluțe pe care le iubim foarte mult. Avem patru pisici și cinci căței, aproape toate animăluțele sunt adoptate, cu o singură excepție”, a declarat Ruby, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

