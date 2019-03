„Mai am încă o săptămână până când îmi voi îndeplini visul 100 %. Casa mea e pe trei nivele, nu foarte mari, dar drăguțe”, a spus Ruby, la Răi Da’ Buni.

Ruby are o oglindă de pe tavanul din dormitorul. „A fost dorința mea, am văzut o poză pe Instagram cu oglinda pe tavan și am vrut și eu să-mi fac selfieuri. Dacă s-ar pune acum în genunchi aș vrea să vină cu un mare inel și cu o maimuță. Nu mă lasă să îmi iau maimuță. I-am făcut dormitor copilului, dar momentan stă mamaie în el care se co mportă ca un copil la 80 de ani. Sus e camera de joacă a lui Robert pentru că Robert nu are toți boii la bicicletă, e un copil ca și mine și are nevoie de un spațiu dedicat pentru asta”, a mai spus Ruby, la Răi Da Buni. Ruby și iubitul ei au participat împreună la Asia Express.

